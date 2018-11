Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa cum am vazut cu totii, luni, 19 noiembrie, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, s-a luat decizia executiei mele politice. Motivul? Delict de opinie, marca Dragnea! De aproape trei luni, tensiunile din Partidul Social Democrat par sa nu se mai termine, iar programul politic…

- Vicepremierul Paul Stanescu reactioneaza dur dupa ce s-a luat decizia remanierii sale, in sedinta CExN al PSD. Presedintele PSD Olt isi mentine declaratiile despre Dragnea si il acuza ca a dus PSD la sub 25% in sondaje.„Dupa cum am vazut cu totii, luni, 19 noiembrie, in cadrul Comitetului…

- Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net // EDITEAZA Paul Stanescu ramane deocamdata vicepremier si ministru al Dezvoltarii desi premierul Viorica Dancila a propus revocarea lui din functie. Presedintele Klaus Iohannis nu l-a mentionat marti pe Paul Stanescu printre…

- PSD da în clocot înainte de remaniere. Marian Oprisan l-a atacat pe actualul ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. ,, Nu a comunicat deloc", a spus președintele PSD Vrancea la ieșirea din biroul lui Dragnea.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a reiterat ca nu ii este teama ca ar putea fi exclusa din PSD pentru ca doar a afirmat ca partidul aflat la guvernare trebuie sa isi duca la capat angajamentele fata de cetateni, in paralel cu lupta impotriva abuzurilor. „Daca pentru delict de opinie poti fi exclus…

- Jurnalistul Radu Tudor a identificat Grupul celor 10 lideri PSD (G10), care controleaza voturile din Comitetul Executiv și peste 60% din voturile partidului. Radu Tudor considera ca aceștia pot influența jocurile in Comitetul Executiv, iar daca doresc schimbarea lui Dragnea sunt singurii care o pot…