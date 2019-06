Paul Stănescu, către Șerban Nicolae: PSD nu se ia ușor Președintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a transmis miercuri, la Antena 3, un mesaj dupa aparitia in spatiul public a unor zvonuri legate de o posibila candidatura pentru functia de presedinte PSD a liderilor senatorilor partidului, Șerban Nicolae. „Partidul asta nu se ia usor. Partidul asta e complicat, sunt discutii, tot felul de intalniri. Partidul asta nu-l ia nimeni repede, trebuie sa fie o decizie a multor colegi, e foarte greu”, a spus Stanescu. Ce a mai spus nr.2 din PSD: 2 parlamentari revin sigur in PSD. Ciolacu va face majoritate și la Camera. Ne temem, dar moțiunea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

