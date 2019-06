Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, președinte executiv al PSD, a vorbit miercuri seara la Antena 3 despre intențiile PSD dupa alegerile europarlamentare. „Perioada este foarte grea. Și mie imi e foarte greu, dar...

- "Va spun public pe cine aducem, chiar in premiera. Senatorul Botnariu, care este independent, senator de Ilfov, va veni la PSD. Mai este si un deputat, doamna Bogaciu. Si ea va reveni in PSD. Asa ca nu pierdem", a spus Paul Stanescu in emisiunea Punctul de Intalnire de la Antena 3.

- "Am pierdut o batalie, nu si razboiul. Multi nu inteleg. Partidul Social Democrat este cel mai mare din Romania si niciodata nu a stat intr-o persoana sau doua sau mai multe. Este un partid viu. Mereu am spus ca partidul nu e al nimanui. Este al membrilor, nu al cuiva anume, indiferent de cine se…

- Radu Tudor a remarcat ca ”in mod cu totul surprinzator vine un comunicat de la Administrația Prezidențiala, dar președintele nu ne-a obișnuit cu ieșiri la ore de acestea”. ”Daca va veți uita la ultimele voturi din Parlamentul Romaniei, atunci cand s-a impiedicat o procedura, legata un vot…

- Adrian Țuțuianu, membru Pro Romania și unul dintre cei excluși din PSD ca urmare a protestului fața de Liviu Dragnea, spune ca invitația Gabrielei Firea de a reveni in partid nu va fi onorata deoarece in PSD mai sunt oameni care au votat excluderea, dand exemplul lui Marian Oprișan."Deocamdata…

- "Daca ar fi numai politic, ar fi perfect. Din nefericire, noi ne-am obisnuit ca justitia si statul subteran sa se amestece in politica. Atunci, apar lucruri de nesuportat, apar abuzuri inspaimantatoare, apare o Romanie ravasita. Se distruge ce a mai ramas din imaginea Romaniei in exterior, se blocheaza…

- ”Cred ca orice persoana de buna credința ințelege ca putem discuta orice subiect care ține de interesul cetațenilor și sa normalizam orice relația care, la un moment dat, a capatat anumite accente polemice, chiar tensionate. Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu despre o intețire sau impacari.…

- Theresa May a declarat ca este dispusa demisioneze doar pentru a se face progrese in procedura Brexit. Bogdan Chirieac a analizat, in emisiunea Punctul de Intalnire, de la Antena 3, situația in care se afla acum premierul Marii Britanii. "Este un gest de politician autentic. Acolo sunt Oxford,…