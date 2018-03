Stiri pe aceeasi tema

- ”Intr-o zi mi-a batut cineva la ușa. Am spus public acest lucru. La trei saptamani, maxim o luna, a venit la mine un bun prieten de al meu. Ceea ce a zis Liviu Dragnea e adevarat. Venise la mine sa imi spuna ca domnul Pahonțu, ca imi asigura protecție, ca Liviu Dragnea va disparea cel mai tarziu…

- Vicepreședintele PSD, Nicolae Banicioiu, a declarat joi, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca s-ar bucura ca Liviu Dragnea sa-l voteze pentru funcția de președinte executiv al partidului."Eu nu stiu cine v-a dat informatia aceasta, dar pe mine ma onoreaza orice coleg si membru de partid…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste de la ora 12.30. Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, la Antena 3, ca mai multi colegi din PSD l-au avertizat ca seful SPP, Lucian Pahontu, a fost "implicat mai mult decat era cazul" in Guvernul Tudose. Dragnea a sustinut ca Pahontu i-ar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Daniel Dragomir a dezvaluit, la TVR 1, ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la…

- Social-democratul Stanescu a iesit pentru prima oara public, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ce mesaj a primit actualul ministru, in ceea ce il priveste pe seful sau de partid. Fara sa spuna, in mod evident, cine anume a fost “mesagerul”, Paul Stanescu a redat varianta sa, pe care o considera un “atentat…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- "Va pot spune ca a venit un prieten la mine din partea unui alt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, sa-mi transmita, cred ca la doua saptamani dupa ce am fost numit viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, ca e foarte bine sa colaborez pentru ca o sa am protectie,…

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Pahontu. „Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului.…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Daca Viorica Dancila a anunțat ca tot Guvernul renunța la protecția SPP, in urma acuzațiilor publice lansate de Liviu Dragnea la adresa generalului Pahonțu, predecesorii actualului premier nu renunța la serviciile SPP.Deputatul PSD Mihai Tudose, fost prim ministru, are paza si protectie SPP…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Jurnalistul Radu Tudor analizeaza decizia premierului Dancila, anunțata in premiera de STIRIPESURSE.RO, de a elimina Serviciul de Protecție și Paza din Palatul Victoria, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe generalul Pahonțu, directorul SPP, ca se amesteca in treburile interne ale PSD. Potrivit jurnalistului,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat dupa investitura, paza fiind asigurata de catre Jandarmeria Romana, potrivit surselor mentionate de Mediafax. Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Liderul PSD Liviu Dragnea…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul…

- Liviu Dragnea a afirmat ca mai mulți colegi din PSD l-au avertizat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat in mai mult decat e cazul”. Președintele PSD a afirmat ca Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stanescu ca el o „executat, undeva prin martie”. Liviu Dragnea a fost intrebat, la Antena 3, despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit la atac și vine cu dezvaluiri despre implicarea celebrului ”personaj veninos”, invocat dupa mazilirea lui Mihai Tudose. Dragnea susține ca acest personaj este Lucian Pahonțu, șeful SPP, cel care a trimis mesageri catre vicepremierul Paul Stanescu și i-a spus…

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- “Din ce am vazut pe rețelele de socializare (...), se cere cu putere respingerea doamnei Viorica Dancila. Și chiar respingerea oricarui alt premier promovat de PSD”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri, 17 ianuarie, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3. Cu privire la declanșarea…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Demisia lui Mihai Tudose nu a ajuns la Palatul Cotroceni. Mai mult, potrivit unor surse citate de Antena 3, Mihai Tudose va merge la Palatul Cotroceni pentru a-i inmana personal demisia lui Klaus Iohannis.Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al României. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria "Da, în…

- Mihai Tudose a demisionat, functia de premier interimar urmand sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu: "Asa a hotarat partidul, CEx-ul m-a numit, ei mi-au retras sprijinul. Merg la Palatul Victoria sa-mi iau lucrurile". El a spus ca va semna documentul prin care iși da demisia in…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministrii sunt de partea premierului, altii nu. Potrivit…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan intervine in scandalul momentului provocat de cererea premierului ca ministrul de Interne sa demisioneze si de refuzul lui Carmen Dan de a face acest gest. Acesta afirma ca lucrurile "au evoluat firesc" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…