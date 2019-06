Stiri pe aceeasi tema

- „PNL propune masuri concrete pentru a asigura protecția cetatenilor romani in fața valului de infractiuni comise cu violenta la nivel stradal, dar și pentru ca acei corupți care au fost prinși și condamnați in instanța sa iși execute pedeapsa pana la capat, fara posibilitatea de a mai fi eliberați…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a recunoscut, marti, la Cotroceni, ca au existat deja discutii cu cei de la PNL si USR pentru sustinerea motiunii de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu parlamentarii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata. "O motiune de cenzura este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, referindu-se la votul negativ dat in Senat la cererea privind urmarirea penala a lui Calin Popescu-Tariceanu, ca exista in continuare o majoritate pro-coruptie, anunța AGERPRES."Peste sase luni s-a asteptat cu acest dosar la Senat, a fost o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, referindu-se la votul negativ dat in Senat la cererea privind urmarirea penala a lui Calin Popescu-Tariceanu, ca exista in continuare o majoritate pro-coruptie. "Peste sase luni s-a asteptat cu acest dosar la Senat, a fost o sfidare la adresa…

- 'Tinand cont de votul cu care am fost eu ales, zic ca suntem destul de pregatiti. Sper ca nu e nicio problema. (...) Noi avem o majoritate confortabila, iar motiunea de cenzura, dupa cum bine stiu, este votata de catre ambele camere. Matematica arata ca alianta PSD cu ALDE, la Camera si Senat, avem…

- Liderii PSD urmeaza sa aiba marți o serie de întâlniri la nivel de conducere în care sa stabileasca ce vor face dupa pierderea alegerilor europarlamentare și încarcerarea liderului Liviu Dragnea. Prima va fi ședința Biroului Permanent Național, de la ora 11.00, la Parlament.Diseara,…

- Proiectul prevede ca detinerea unei cantitati de aur in depozite constituite in strainatate "nu trebuie in mod necesar interzisa, dar aceasta ar trebui limitata cantitativ si conditionata de obtinerea unor venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice" si propune instituirea obligatiei…

- „Așa cum am promis aradenilor, dorim sa fim mereu aproape de ei, in mijlocul lor, sa aflam direct de la ei problemele cu care se confrunta in viața de zi cu zi. Dupa cum am spus mereu, ALDE Arad vrea sa faca o politica pentru oameni și cu oamenii. Sediul din cartierul Alfa va fi deschis zilnic, de luni…