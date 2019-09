Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney nu este doar o vedeta rock de faima mondiala, ci si un bunic cu opt nepoti iar relatia cu ei l-a inspirat pentru ultimul sau proiect, o carte pentru copii intitulata 'Hey Grandude', relateaza joi EFE. Potrivit postului BBC, titlul cartii fostului membru The Beatles…

- Vineri, 30 august, nu rata apariția carții ”Dincolo de stele”, de Kristin Hannah. O gasești la punctele de difuzare a presei la 44,90 lei „Talentul de povestitoare al lui Hannah te face sa nu poți lasa din mana aceasta carte.“Kirkus Reviews Tully Hart a avut intotdeauna visuri marețe, fiind, in același…

- “ Romania citește” este un proiect multianual de sustinere a artei și de promovare a autorilor contemporani in Romania și strainatate care se deruleaza si in judetul Dambovita. Cercul Militar Targoviste a fost gazda unui eveniment inedit in cadrul proiectului “ Romania citește”. Este vorba despre …

- Meghan Markle scrie o carte pentru copii, inspirata de cainii sai pe care i-a salvat de la abandon, iar incasarile obtinute din vanzarea volumului vor fi donate unor organizatii caritabile. Ducesa in varsta de 37 de ani este foarte incantata de acest nou proiect, potrivit unei surse citata de The Sun.…

- “ Romania citește” este un proiect multianual de sustinere a artei și de promovare a autorilor contemporani in Romania și strainatate care se deruleaza si in judetul Dambovita. Cercul Militar Targoviste a fost gazda unui eveniment inedit in cadrul proiectului “ Romania citește”. Este vorba despre …

- Considerati clasici in viata ai genului heavy metal, componentii trupei Metallica sunt cunoscutti pentru rivalitatile de pe scena si episoade care au implicat abuz de droguri, printre piesele lor numarandu-se titluri ca "Leper Messiah", "Harvester of Sorrow" sau "My Friend of Misery". Volumul va fi…

- autor: Daniel J. Siegel Clinician talentat și sensibil, dar și stralucita minte sintetizatoare a descoperirilor datorate cercetarilor neuroștiințelor și din domeniul dezvoltarii copilului, dr. Siegel ne ofera o harta ce ne arata drumul inainte. De‑a lungul anilor, scrierile sale despre creier, psihoterapie…