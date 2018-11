Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul nu intentioneaza sa intervina pe langa guvernul Regatului Unit pentru Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada ecuadoriana din Londra, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Greg Gianforte, care reprezinta…

- Ecuadorul i-a restabilit partial accesul la Internet fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a refugiat de peste sase ani in ambasada ecuadoriana din Londra, transmite Reuters. Informatia a fost anuntata independent de WikiLeaks si de avocatul lui Assange, conform site-ului agenției Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este de parere ca fostul director al echipei sale de campanie electorala, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, va spune adevarul, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a negat miercuri ca ar fi propus asasinarea presedintelui sirian Bashar al-Assad, raspunzand la afirmatiile facute de jurnalistul de investigatii Bob Woodward in noua sa carte, relateaza site-ul agentiei Reuters.