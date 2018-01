Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Procurorul special Robert Mueller care conduce ancheta privind presupusa implicare rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, a cerut bancii germane, Deutsche Bank, date despre conturile detinute de presedintele american Donald Trump si familia acestuia.

- Deutsche Bank a fost somata de procurorul special insarcinat cu ancheta privind dosarul rusesc sa ii furnizeze documente legate de legaturile sale cu Donald Trump si familia sa, potrivit cotidianului Handelsblatt si Bloomberg, citate de AFP.

- Echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-a acuzat pe Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, ca a colaborat cu un coleg rus la redactarea unui articol de opinie despre…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters si AFP. …

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- Mai mult decat atat, acesta a afirmat ca Michel Flynn a lucrat la Casa Alba aproximativ 25 de zile fiind, de fapt, un "fost oficial din adminsitratia Obama". Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Trump, pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa. Procurorul special Robert Mueller l-a pus, vineri, sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, pentru ca ar…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele si consilierul...

- Procurorul special Robert Mueller a adunat suficiente probe pentru a-i inculpa pe Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, care a lucrat cu el in timpul campaniei, potrivit mai multor surse care sunt la curent cu…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Robert Mueller si procurorii sai indeamna tribunalul sa accepte un acord cu privire la plata unei cautiuni doar daca Manafort face lumina deplin asupra finantelor sale in instanta, potrivit unui memorandum. Procurorii au subliniat ca avocatii lui Manafort nu au justitifcat valoarea uneia dintre…

- La un an de cand a fost ales presedinte al SUA, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "putin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in conditiile in care ancheta cu privire la posibila ingerinta rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la Washington…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-i pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Presedintele american Donald Trump nu exclude o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a-l convinge sa renunte la ambitiile sale nucleare, cu toate ca recunoaste ca un astfel de scenariu este prematur, informeaza duminica AFP. Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Departamentul american al Justitiei a identificat cel putin sase membri ai unor institutii guvernamentale din Rusia implicati in atacuri cibernetice care au vizat Partidul Democrat din SUA, pentru a sustrage informatii folosite in scrutinul prezidential din 2016, informeaza Wall Street Journal.…

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat marti drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpati in ancheta privitoare la ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din noiembrie 2016, si a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP.Intr-o…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, asociatul sau Rick Gates si consilierul George Papadopoulos au fost inculpati in ancheta privind ingerinta Rusiei in prezidentiale din SUA.

- George Papadopoulos este veriga slaba care poate sa-i faca probleme presedintelui Donald Trump in investigatia condusa de procurorul special american Robert Mueller privind suspiciunea de amestec rusesc in alegerile americane. Papadopoulos a fost pus sub acuzare, luni, in cadrul acestei anchete si a…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit agenti ai FBI-ului în cadrul anchetei priving ingerintele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters. Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american în martie…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, și fostul sau asociat Richard Gates s-au declarat luni nevinovați in cele 12 capete de acuzare la adresa lor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din SUA din 2016, informeaza EFE. Manafort și…

- Procurorul special american care conduce ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din SUA a anuntat luni ca un fost consilier pentru politica externa al campaniei lui Donald Trump a mintit FBI in ceea ce priveste contactele sale repetate cu intermediari ai puterii rusesti, scrie AFP.

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Inculpat pentru 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declarații false și nedeclararea unor conturi din strainatate, Manafort s-a predat luni biroului FBI din Washington și urmeaza sa fie prezentat justiției, transmite AFP. Insa Trump susține ca faptele…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a ajuns luni la FBI dupa ce a fost somat sa se predea autoritatilor federale, in cadrul anchetei asupra implicarii Rusiei in campania prezidentiala din Statele Unite condusa de procurorul special Robert Mueller, relateaza AFP. Un asociat…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, si asociatul acestuia, Richard Gates, sunt vizati de 12 capete de acuzare, printre care conspiratie impotriva Statelor Unire, nedeclararea unor conturi din strainatate si spalare de bani, a anuntat purtatorul de cuvant al procurorului special…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, și asociatul acestuia, Richard Gates, sunt vizați de 12 capete de acuzare, printre care conspirație impotriva Statelor Unire ale Americii, nedeclararea unor conturi din strainatate și spalare de bani, a informat luni purtatorul de cuvant…

- Fostul director al campaniei candidatului Donald Trump, Paul Manafort, s-a predat luni procurorului special al Departamentului Justitiei Robert Mueller. Acesta e vizat de mai multe capete de acuzare. UPDATE 2: Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, este vizat de 12 capete de acuzare,…

- Potrivit cotidianului New York Times, autoritatile americane l-au convocat pe Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, si pe partenerul acestuia, Rick Gates, sa se prezinte in fata autoritatilor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA.

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ia amploare. Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sâmbata, primele acuzatii în cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei în alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima…

- ..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017 Un juriu federal de la Washington a aprobat, vineri, primele capete…

- Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sambata, primele acuzatii in cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei in alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima arestare. ...

- Un juriu federal a decis primele acuzatii în ancheta cu privire la interferentele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters, via Agerpres. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste acuzatii, dar CNN noteaza…

- "Pozitia noastra este fara echivoc: Federatia Rusa nu a intervenit niciodata in ceea ce s-a intamplat sau se intampla pe teritoriul Statelor Unite sau al altor state. Aceasta este abordarea noastra: sa ajutam si sa asistam - da, dar nu sa intervenim", a spus Bortnikov, in urma unei intalniri a unor…