Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni pe 13 mai, la Washington, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, anunta Casa Alba, conform cotidianului Le Figaro, citat de Mediafax. „Pe baza relatiilor indelungate intre Statele Unite si Ungaria, presedintele si primul ministru vor evoca mijloacele…

- Visul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump, se implineste. Dupa doi ani de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba pe 13 mai 2019. Pe agenda intalnirii se afla si subiectul securitatii energetice…

- Finantele lui Donald Trump au fost pe rosu intre 1985 si 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzand in cea perioada aproximativ 1.2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor aparute marti in ziarul New York Times (NYT), fundamentate pe documente fiscale, transmite AFP. Aceste dezvaluiri sunt facute…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa-l primeasca, la 13 mai, pe premierul suveranist si populist ungar Viktor Orban, care se afla intre putinii sai admiratori revendicati in cadrul Uniunii Europene (UE), a anuntat marti Casa Alba, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Relația…

- Chiar daca in timpul administrației Obama premierul Ungariei era marginalizat la Casa Alba din cauza derapajelor antidemocratice ale guvernului de la Budapesta, iata ca, dupa o perioada de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba unde va avea o intalnire…

- Visul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump, se implineste. Dupa doi ani de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba pe 13 mai 2019. Pe agenda intalnirii se afla si subiectul securitatii energetice…

- Visul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump, se implineste. Dupa doi ani de asteptari, sperante si lobby intens, Viktor Orban este in sfarsit invitat la Casa Alba pe 13 mai 2019. Pe agenda intalnirii se afla si subiectul securitatii energetice…

- Vizita de lucru pe care urmeaza sa o efectueze premierul Ungariei, Viktor Orbán, la Washington, pe 13 mai, si pe parcursul careia premierul ungar va fi primit de presedintele american Donald Trump, va avea o importanta majora, a declarat joi, Péter Szijjártó, la o conferinta…