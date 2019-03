Actorii Paul Ipate și Jojo au parasit emisiunea Asia Express, din cauza problemelor de sanatate ale lui Paul. Ipate a povestit pentru Unica.ro care a fost cel mai intens moment pe care l-au trait pe parcursul saptamanilor din cadrul competiției. Reporter: Care a fost cel mai intens moment pentru voi de la Asia Express? Paul Ipate: Cred ca e un moment cand am ajuns in comunitatea musulmana. Iar eu avand prejudecațile pe care mass-media ni le baga in cap, m-am speriat foarte tare. Dar am avut o surpriza foarte placuta, pentru ca nu am simțit pana atunci o generozitate de amploarea aceea. Fiecare…