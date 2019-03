Stiri pe aceeasi tema

- In prima proba din aceasta ediție Asia Express, Jojo și Paul Ipate au ieșit pe locul intai. Ei ajung primii la destinație și o intalnesc pe Gina. Caștigurile? Posibilitatea de a primi o amuleta de 1000 de euro, dar cel mai important, cazare pentru o noapte.

- Paul și Jojo au avut de trecut o proba extrem de grea la Asia Express, in ediția de duminica seara. Mai exact, cei doi au fost nevoiți sa bea urina de vaca in India, lucru deloc simplu. Pentru ca a avut curajul sa faca asta, Jojo i-a cerut iubitului ei sa ii mai faca un copil. „Cine a baut pipi de vaca…

- Cele șapte echipe ramase in cursa la Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India. "Va fi un spectacol al senzațiilor tari, care de abia acum incepe!", spune Gina Pistol. O noua țara inseamna pentru concurenți o noua etapa, in care vor fi nevoiți sa se descurce in aceleași condiții grele ca…

- Dupa ce echipa formata din Ana Morodan si Adrian Telespan a castigat proba de imunitate in ultima editie „Asia Express“, Jojo si Paul Ipate i-au acuzat pe acestia ca au trisat la majoritatea probelor.

- Zambitoare și optimista, frumoasa Gina Pistol a anunțat vedetele din sezonul 2 "Asia Express" ca fiecare trebuie sa bea sucul unei nuci de cocos! Concurenții trebuie de data aceasta sa culeaga anumite nuci de cocos, ascunse in opt locuri diferite, a caror adresa sta scrisa in plic. Apoi, fructele…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- O noua ediție Asia Express, ce va incepe diseara, de la 20:00, pe Antena 1 vine cu o alta provocare pentru echipele din cursa sezonului 2. Nervi intinși la maximum, tensiuni intre coechipieri, stresul unei competiții contracronometru și caldura insuportabila din Sri Lanka, toate iși vor pune amprenta…

- Cel de-al doilea sezon Asia Express incepe pe 10 septembrie, cu noi aventuri in care au pornit noua cupluri de vedete. Sri Lanka și India le-au devenit "casa" concurenților care au trait poate cele mai inedite experiențe de pana acum.