Paul Iorga revine cu un nou single – ”Distanta”

Stiri pe aceeasi tema

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- Cabron și Andra sunt un cuplu in „Doamna și vagabondul”, cea mai noua piesa semnata de Cabron, care se va regasi pe urmatorul sau album, „Cabron și Doamnele”. „Este o prima piesa din viitoarele mele colaborari cu toate vocile feminine pe care le apreciez. Cred ca e o metafora buna pentru piesa, mi se…

- Cabron si Andra sunt un cuplu in “Doamna si vagabondul”, cea mai noua piesa semnata de Cabron, care se va regasi pe viitorul album ”Cabron si Doamnele”. “Este o prima piesa din viitoarele mele colaborari cu toate vocile feminine pe care le apreciez. Cred ca e o metafora buna pentru piesa, mi se pare…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. “Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta si interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga este una dintre…

- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. “Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta și interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga este una dintre…

- Artistul timișorean Megga Dillah a lansat recent o noua melodie alaturi de MC Bean, fondatorul trupei Subcarpați. „Ținand cont de istoria lui Bean pe muzica reggae, am zis ca trebuie neaparat sa facem o piesa reggae impreuna. Am luat un beat de la lionriddims și am scris refrenul de la piesa Razie,…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…