- „Sunt foarte fericita sa lansez #Paradis deoarece exprima ceea ce traiesc in prezent impreuna cu familia mea, dar si senzatia pe care o am atunci cand sunt in fata a mii de oameni. Mi-a fost foarte dor de scena, sa cant si sa dansez si abia astept sa ma intanesc cu fanii din toata tara”,... View Article

- 5 Seconds of Summer (5SOS) exploreaza noi universuri sonice și se avanta in tumultul unor noi texturi și ritmuri odata cu lansarea unui nou single, „Easier”, produs de catre Andrew Watt, Louis Bell și Charlie Puth. „ este piesa in care ne-am pus toata increderea. La nivel vizual și sonor, este o dovada…

- Halsey, superstarul nominalizat la premiile Grammy, identifica și analizaeaza profilul femeilor din societatea actuala și da voce unor subiecte neatinse pana acum prin lansarea unuia dintre cele mai puternice single-uri din ultima perioada, „Nightmare”. Clipul video ce insoțește „Nightmare” se bazeaza…

- ”John Wick 3: Parabellum”, cea de-a treia parte a celebrei francize, il gasește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua noua situatie la limita imposibilului: viața lui costa acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armata de vanatori de recompense neobosiți este pe urmele…

- Netflix a anunțat astazi ca cel de-al doilea sezon al serialului original german ”DARK” (Intuneric) se va lansa pe 21 iunie. Serialul ”DARK” a trecut granițele și a ajuns sa fie apreciat de audiențe din toata lumea continua povestea celor patru familii care incearca sa iși schimbe destinul in interiorul…

- Delia Rus aduce o noua semnificație versurilor scrise de Mihai Maximilian, reorchestrand unul dintre cele mai mari șlagare din istoria muzicii romanești – Mihaela Mihai – ”De-ai fi tu salcie la mal”. ”Am ales «Salcie la mal», dar de fapt ea m-a ales pe mine. Era in jurul pranzului și incercam sa lucrez…

- DJ Sava și Ioana Ignat sunt la prima colaborare iar rezultatul muncii lor este piesa ”N-am nevoie”. „Ma bucur foarte mult ca s-a intamplat ca de ziua mea sa lansez «N-am nevoie» – pentru ca astazi nu am nevoie de nimic, doar de prieteni și oameni dragi. Ioana este un artist foarte talentat, iar vocea...…

- In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa.…