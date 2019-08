Paul Iorga continua povestea single-ului ”Lumea mea” cu noua piesa ”Ego”

Stiri pe aceeasi tema

- Plin de emoții și trairi, Paul transpune povestea trista a unei relații unde iubirea este impartașita inegal de cei doi indragostiți. ”Iubirea e un lucru ce trebuie imparțit in doi, iar din pacate, sub forma unei false relații, multe persoane iși manifesta iubirea prin ego”, ne marturisește tanarul…

- Alexandra Hatos, o tanara in varsta de 25 de ani, din Dej, și-a lansat recent cel de-al doilea single intitulat „Pahar de vin”. Piesa vine dupa ce anul trecut artista din Dej și-a lansat primul single și primul videoclip realizat in colaborare cu ViLLy, intitulat „Doar Tu”. „Pahar de vin”, produsa de…

- Dupa ce cu doar o luna in urma artistul ne invita sa-l descoperim, alaturi de Connect-R, pe piesa intitulata sugestiv “Lumea mea”, Paul Iorga lanseaza cel de-al doilea single – Distanta. ”Piesa abordeaza un subiect destul de cliseic, dar foarte puternic pentru mine. Sunt ceva ani de cand imi petrec…

- Alexandra Stan, unul dintre putinii artisti romani care cucereste constant topurile internationale cu piesele sale, a revenit in 2019 cu un single reggae-pop ce-si va face imediat loc in playlist-ul tau de vara. Alexandra intra in portofoliul Universal Music, cea mai mare casa de discuri din lume, si…

- Iubirea se consuma și adesea intr-o relație de lunga durata partenerii ajung sa se instraineze fara sa realizeze macar. Ce se intampla atunci cand unul dintre ei este deranjat de gesturile celuilalt, dar nu știe cum sa procedeze? Cand e cazul sa renunți la relația ta? Iata cinci semne importante ca…

- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. “Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta si interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga este una dintre…

- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. “Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta și interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga este una dintre…

- Dupa ce a produs unele dintre cele mai tari hit-uri din ultimii ani, Paul Iorga debuteaza cu proiectul sau solo. „Lumea mea” este primul single al artistului, o piesa compusa chiar de acesta și interpretata alaturi de Connect-R. Paul a copilarit inconjurat de muzica. Tatal sau, Leo Iorga, este una…