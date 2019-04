Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in "topul rusinii mondiale" la capacitatea de a tine resursa talentata in tara si de a atrage noi resurse umane talentate, a declarat luni seara presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul, la lansarea cartii "100 de ani de comert exterior romanesc".…

- Danut Bica, deputat PNL: Bugetul de stat trebuie urgent corectat in Parlament si reasezat pe baze reale. Deputatul PNL de Arges Danut Bica considera ca Presedintele Romaniei a luat decizia corecta trimitand bugetul pentru reexaminare Parlamentului: „Presedintele Romaniei a luat miercuri, 6 martie, o…

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca din 2021 cetatenii Statelor Unite vor avea nevoie de vize pentru a calatori in spatiul Schengen. Americanii trebuie să posede un paşaport valabil, de un card de credit sau de debit şi de o adresă de e-mail pentru a solicita o viză ETIAS…

- Domaine Vinarte, inființata in anul 2016, prin preluarea patrimoniului Vinarte SA, raporteaza o cifra de afaceri de 10,5 mil Lei in 2018, reprezentand o creștere de 10% fața de cifra inregistrata in 2017. Creșterea se datorează implicării active a noului management, care a preluat afacerea…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Investițiile UE in cercetare și dezvoltare (R&D) au ajuns in 2017 la 2,07% din PIB cumulat al celor 28 de state membre, adica 320 de miliarde de euro, conform datelor Eurostat. Este un avans modest fața de acum 10 ani, cand aceste cheltuieli reprezentau 1,77% din PIB, și care nu permite prea mult optimism…

- Deputatul USR Cristina Iurișniți spune ca Romania conduce UE, dar nu aplica regulile europene, in contextul in care liderul PSD Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana pentru a obtine anularea raportului OLAF ce constata fraude cu fonduri europene in dosarul Tel Drum. Cristina Iurișniți…