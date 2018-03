Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla a PNL indreptata impotriva ministrului Educației este fara temei. Acuzele nu sunt susținute de realitate și argumente. Este ridicol sa depui o moțiune in care acuzi salarizarea nestimulativa a profesorilor cu doar cateva zile dupa ce acestea au crescut cu 20% pe net. Școala reprezinta,…

- Strategia Nationala de Competitivitate 2015-2020 (SNC) este 70% nerealizata, in conditiile in care numai un singur obiectiv din cele 27 a fost indeplinit pana in prezent, arata Andreea Paul, presedinte INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat remis marti seara AGERPRES. …

- CFR Calatori estima pentru anul trecut pierderi de 90,5 milioane lei și venituri totale de 2,15 miliarde de lei, potrivit bugetului rectificat pentru 2017, potrivit news.ro. Pentru 2018 insa, CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei și venituri totale de 2,08 miliarde lei. Potrivit proiectului…

- Mircea Varga, CFO al grupului Tiriac si Gilda Lazar, care gestioneaza comunicarea companiei JTI pentru Romania, Moldova si Bulgaria se numara printre persoanele care au primit premiul de excelenta in cadrul evenimentului Gala Romania 100: INACO 1, organizat de Initiativa pentru Competitivitate.…

- Initiativa pentru Competitivitate -INACO a premiat luni, in cadrul Galei organizate cu ocazia implinirii unui an de la infiintare, personalitati din domeniul stiintei, politicii, educatiei, comunicarii si mediului de afaceri. Alexandru Mironov a primit in cadrul Galei premiu de excelenta…

- Patru programe operationale din totalul celor sapte existente au, la ora actuala, o absorbtie catastrofala a fondurilor europene, in al cincilea an al executiei financiare europene 2014 - 2020, atrage atentia comunitatea de profesionisti din cadrul Initiativei pentru Competitivitate (INACO), intr-un…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Antreprenorii romani au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de fonduri europene destinate firmelor romanești care vor sa se promoveze pe piețele internaționale. Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor romanești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (INACO),…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Timpul acordat firmelor pentru colectarea actelor, fundamentarea serioasa a proiectelor si intocmirea planurilor de business este la fel de pretios ca si finantarea in sine, in ceea ce priveste internationalizarea acestora, se arata intr-un comunicat de presa al INACO - Initiativa pentru Competitivitate…

- Indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o crestere de 300 de puncte in doar o ora. Indicele era la ora 18.30 GMT+2 in crestere cu 246 de puncte, reprezentand o crestere cu 1% de la deschidere. Dow Jones insumeaza 25.160 de puncte,…

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Rata de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Competitivitate se ridica, in prezent, la 4,45% din totalul de 1,3 miliarde de euro alocati Romaniei, in al cincilea an al acestui ciclu financiar european 2014-2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia INACO – Initiativa pentru…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, considera ca este utila eliminarea calificativelor din invatamantul primar. A declarat, luni, ca va depune o initiativa legislativa in acest sens si va sprijini notarea elevilor dupa un model european. „Si eu o sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam…

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- Romania este decuplata complet de la progresul tehnologic, iar intrebarea care se pune este de ce nu reusim sa transpunem cresterea economica in calitatea vietii, a declarat, joi, Andreea Paul, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul dezbaterii cu tema "De ce pierde Romania…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Parteneriatul public privat si lobby-ul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, intr-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni. …

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, citata de Agerpres. "Haideţi să analizăm o relaţie, diferenţa…

- România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.…

- Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte, a declarat, luni, ca absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere. „Absorbtia…

- ”Maniera in care dl. Valentin Popa a raspuns la intrebarile formulate de parlamentarii ce fac parte din aceste comisii ( printre care se numara și deputatul PSD de Suceava Alexandru Radulescu) a evidențiat premisele favorabile creșterii calitații educației romanești sub conducerea unui sucevean”. Afirmația…

- Parinții fac cheltuieli substanțiale pentru copiii lor, iar banii cheltuiți subvenționeaza cu 15 miliarde de lei pe an sistemul de educație. Calcule aparțin Comisiei Europene, aceasta subliniind ca in alte țari contribuțiile financiare ale parinților nu depașesc 12% din bugetul acordat de stat. In Romania…

- Spalarea excesiva Exista persoane care se spala pe fața de mai multe ori pe zi, dar acest obicei duce la deshidratarea și uscarea tegumentului, și la accelerarea procesului de imbatranire. In plus, spalatul excesiv poate avea și alte efecte secundare; este posibil ca pielea sa produca mai mult sebum,…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea sa preventiva, decizia fiind definitiva. Prin urmare, mandatul de arestare emis in lipsa pe numele sau ramane valabil. Contestatia lui Mazare de emitere a mandatului de…

- Carrefour a inrautatit estimarea privind evolutia profitului sau operational in 2017, pentru a doua oara in ultimele sase luni, pe fondul incetinirii vanzarilor anuale, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Retailerul francez se aşteaptă acum la un profit operaţional recurent de aproximativ…

- In topul primelor 100 de companii exportatoare doar 7 au capital majoritar romanesc si numai 5 companii au capital integral romanesc, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO), care a elaborat un ghid de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti.

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Capitala Romaniei pierde 16 pozitii in clasamentul mondial al competitivitatii urbane si cade pe locul 188 din 200 de orase analizate, potrivit ultimului Raport Global al Competitivitatii Urbane 2017-2018 publicat de catre UN Habitat si CASS, se arata intr-un comunicat al INACO, remis duminica AGERPRES…

- Dezbaterile la bugetul de stat pentru 2018 se reiau astazi Foto: Arhiva/ Agerpres. Parlamentul a aprobat bugetele pe 2018 ale unora dintre cele mai importante ministere. Niciunul dintre miile de amendamente depuse de opozitie nu a primit si acordul majoritatii, astfel ca veniturile si cheltuielile…

- Romania este singura tara unde BNR cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a spus Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate, avertizand ca si proiectul de buget pe 2018 aduce aceeasi lipsa de viziune ca in 2017, „adica sa…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa solicita Comisiei Europene sa ia masuri pentru a combate fraudele de pe piata masinilor uzate – asa cum sunt comercializarea de masini furate sau falsificarea kilometrajelor de la autoturismele revandute – protejand astfel interesele consumatorilor europeni. Printre solutiile…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie.

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- HotNews.ro a mai identificat un amendament cu efect letal pentru anchetatori. PSD si ALDE propune modificarea articolului din Codul de Procedura Penala care se refera la “aducerea la cunostinta a calitatii de suspect”. Astfel, procurorii vor trebui sa anunte mai intai o persoana ca are calitate de suspect,…