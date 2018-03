Stiri pe aceeasi tema

- Mentinerea subfinantarii cronice a educatiei si lipsa punerii accentului pe calitatea investitiei in domeniu determina pierderi individuale semnificative si duc la pierderi anuale pentru societate de circa 7 miliarde de euro in PIB, scrie Andreea Paul, presedinte INACO - Initiativa pentru Competitivitate,…

- Un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 48 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu,…

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- Inceputul primaverii, in special sarbatoarea de 8 martie, aducea florarilor venituri considerabile. Acum, de la o afacere infloritoare, totul s-a transformat intr-o investitie cu risc asumat. Cumparatorii sunt din ce in ce mai putini, iar preturile florilor au crescut considerabil in depozite.…

- Strategia Nationala de Competitivitate 2015-2020 (SNC) este 70% nerealizata, in conditiile in care numai un singur obiectiv din cele 27 a fost indeplinit pana in prezent, arata Andreea Paul, presedinte INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat remis marti seara AGERPRES. …

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Un numar de 31 de suspecți din șapte județe au fost reținuți, in urma a 35 de percheziții organizate de Poliția Transporturi Constanța, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și cu produse petroliere , furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal și delapidare.

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. La data de 01 martie a.c., politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei…

- Mircea Varga, CFO al grupului Tiriac si Gilda Lazar, care gestioneaza comunicarea companiei JTI pentru Romania, Moldova si Bulgaria se numara printre persoanele care au primit premiul de excelenta in cadrul evenimentului Gala Romania 100: INACO 1, organizat de Initiativa pentru Competitivitate.…

- INACO isi propune elaborarea unui raport anul despre competitivitatea Romaniei, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul Galei Romania : INACO 1. "Primul proiect pe care ne propunem in anul care vine este sa realizam Raportul anual…

- Politistii calaraseni au organizat joi, 22 februarie, mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea activitatilor comerciale ilicite cu marfuri provenite din import sau achizitii intracomunitare si respectarea normelor legale de comert de catre societatile comerciale.

- Comertul ilicit cu tigari ramane in atentia politistilor. Ieri, 21 februarie, politistii din Borsa si cei din Somcuta Mare au intensificat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun pe raza de competenta. Activitatile sustinute de politistii din Borsa au dus la prinderea in flagrant…

- Medicamentele cumparate online sunt un pericol pentru sanatatea pacientilor Medicamentele cumparate online reprezinta, de multe ori, un pericol pentru sanatatea pacientilor. Acestia cer modificarea legislatiei în domeniu, în contextul în care numarul anunturilor de acest…

- O adevarata mafie a hoților de cai funcționa pe raza mai multor județe din țara, iar carnea cabalinelor ajungea in magazine, fara a fi verificata. O funcționara de la Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Iasi a fost prinsa, in flagrant, de ofițerii DGA, in timp ce lua șpaga in schimbul…

- Politistii maramureseni au fost prezenti ieri atat in trafic cat si in trenurile de calatori pentru a desfasura activitati menite sa previna si sa combata contrabanda cu tutun. De asemenea, au fost efectuate controale si la locuinta unei persoane, banuita ca desfasoara astfel de activitati infractionale.…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din SUA au oferit informatii de ultima ora cu privire la dispozitivele fabricate de chinezi, HUAWEI si ZTE. Sefii institutiilor le recomanda americanilor sa evite folosirea acestora.

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Tribunalul Galati l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe tanarul care a blocat ieri seara pentru mai bine de o ora unul dintre cele mai circulate bulevarde din Galati, dupa ce a provocat un accident de circulatie, intrand cu o masina furata intr-un autovehicul parcat.

- O nava cu produse petroliere, sub pavilion al Republicii Moldova și aflata la 16 mile marine de Constanța, este in pericol de scufundare. Echipajul a transmis un semnal SOS, spunand ca nava are o fisura la bord in sala motoarelor si a inceput sa ia apa. Autoritațile romane s-au mobilizat, a fost trimisa…

- La data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat o tanara, in varsta de 18 ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana in…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- Politistii din Mures au identificat, in trafic, un autovehicul in care erau transportate 1.488.000 de tigarete. Conducatorul auto, care si a abandonat masina, a fost urmarit de politisti, fiind prins si retinut. La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- Statistica a confirmat ieri cresterea cu doua cifre a consumului in 2017, responsabil, in buna masura, de cresterea economica de 7%. Vanzarile din comertul cu amanuntul, care reflecta cel mai bine evolutia consumului populatiei au crescut in 2017 cu 10,7%. Majorarile salariale si taxele…

- Polițiștii Postului de poliție Diculești și Faurești au depistat o persoana care comercializa ilegal diverse produse in localitatea valceana Diculești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in dimineața zilei de 1 februarie, polițiștii au oprit in trafic, in Diculești, un ...

- Tribunalul Galati l-a plasat sub control judiciar pe controversatul om de afaceri Dan Stefan Ciolca si pe cei 20 de complici ai sai, desi acesta a fost condamnat recent intr-un alt dosar penal pentru o evaziune fiscala de 5,5 milioane de lei.

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- Romania este decuplata complet de la progresul tehnologic, iar intrebarea care se pune este de ce nu reusim sa transpunem cresterea economica in calitatea vietii, a declarat, joi, Andreea Paul, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul dezbaterii cu tema "De ce pierde Romania…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Numeroasele sesizari ale cetatenilor din municipiul Botosani precum si ale presei privitoare la autovehiculele scoase la vanzare si parcate pe strada Pacea au determinat conducerea Prefecturii sa convoace astazi o intalnire cu responsabilii din acest domeniu.

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Doi ingineri au lansat „Taraba Virtuala”, un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie pe telefonul mobil. Roxana Bitoleanu si Vlad Retca au realizat aceasta aplicatie pentru ca doritorii de produse naturale romanești sa poata sa ajunga mai repede la producatori.…

- Parteneriatul public privat si lobby-ul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, intr-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni. …

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, la o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni. …

- Un autoturism cu numere de inmatriculare ale judetului Constanta a fost surprins mergand pe contrasens in localitatea Lazu. Nu se stie cum a ajuns soferul pe sensul opus. Inconstienta acestuia ar fi putut provoca un accident grav.Sursa: Facebook Parchez ca un Bou ...

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si-a luat angajamentul sa ofere 100.000 dolari pentru a ajuta Organizatia pentru Cooperare Economica a Marii Negre (OCEMN) sa dezvolte si sa consolideze comertul cu produse agroalimentare in regiunea Marii Negre, potrivit unui comunicat…

- Romania s-a clasat pe locul 64 in lume la competitivitatea talentelor la inceputul acestui an, cazand de pe locul 55, ocupat anul trecut, informeaza marti INACO, facand referire la recentul "Raport Global al Competitivitatii Talentelor 2018. Diversitate pentru Competitivitate". Raportul…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Parscov, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat un control la o unitate comerciala de pe raza localitatii Parscov, unde s-a constatat ca erau desfasurate activitati de comercializare a tigaretelor, fara a se detine documente legale…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 190 de sanctiuni contraventionale pentru neregulile constatate in trafic si au retinut 12 permise de conducere.

- Comercianții iliciți, incet, dar sigur, revin in locurile lor ”tradiționale” din perimetrul Pieței Centrale din Municipiul Chișinau. Acest lucru il denota fotografiile realizate de reporterul portalului agora.md. Acestea arata ca o parte dintre trotuare este ocupata de tarabe improvizate, preponderent,…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- In ajunul Anulului Nou, politistii galateni au depistat pe raza municipiului Galati patru barbati si doua femei, cu varste cuprinse intre 31 si 49 ani, care comercializau, fara drept, articole pirotehnice din clasa F2 si F3. Cele 1155 petarde si 3 baterii de artificii gasite au fost ridicate in vederea…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Mexic va legaliza, la inceputul anului viitor, comertul cu medicamente, alimente, bauturi, cosmetice si alte produse care contin marijuana, au anuntat miercuri oficiali din domeniul sanatatii, primul pas catre reglementarea vanzarii de canabis intr-o tara care se lupta cu traficul de droguri, informeaza…

- Existența unui program nuclear in Coreea de Nord nu comporta doar riscul unui atac balistic, ci și un alt soi de risc, puțin luat in calcul in elaborarea celor mai rele scenarii in legatura cu acest dosar de politica externa, atrage atenția platforma 38 North, un proiect al

- Romania este singura tara unde BNR cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a spus Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate, avertizand ca si proiectul de buget pe 2018 aduce aceeasi lipsa de viziune ca in 2017, „adica sa…

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…