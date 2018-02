Stiri pe aceeasi tema

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Imagini de lumea a treia surprinse in orașul Ardud au fost postate recent pe Facebook. Containere de gunoi pline ochi și mizerie impraștiata langa containere contribuie la crearea unei imagini greu de descris. De asemenea, locuitorii de pe strada Viitorului din oraș se plang și de canalizarile infundate.…

- Victor Ponta arata ca a fost ca martor la DNA si sustine ca nu a facut niciun denunt penal impotrvia lui Liviu Dragnea, asa cum ilacuzase presedintele PSD. Ma mult, Ponta afirma ca Dragnea ar trebui sa-si dea demisia din functia de presedinte al PSD, dar spune ca este constient ca asta nu…

- Un calator in timp, care spune ca este din viitor, a trecut printr-un test de detectare a minciunilor dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales și inteligența artificiala va conduce lumea in viitor.

- Fed Cup Cluj | Simona Halep s-a antrenat in Sala Polivalenta Prezenta la Cluj pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din Fed Cup contra Canadei, Simona Halep a intrat, vineri, pe teren pentru un antrenament. Simona Halep se afla la Cluj înca de marti si va asista din tribune la meciurile…

- Teatrul de pe Lipscani, care funcționa intr-o cladire care apartine Confederatiei Sindicale Cartel Alfa, și-a inchis porțile din cauza datoriilor acumulate iar actorii ar fi ramas neplatiț. Actorul Gabriel Fatu a facut publica intreaga poveste intr-o postare, dezvaluind scandalul colosal care…

- O femeie a leșinat pe trotuar, marți, la intersecția strazilor Mare a Unirii cu Marașești din municipiul Focșani. Femeia a preluata de un echipaj SMURD. Potrivit unor martori, femeia ar fi stat pe caldaram timp de mai multe minute, dat fiind ca niciun trecator…

- "Sunt mandra ca numele meu este deseori asociat sau comparat cu numele unei legende a sportului romanesc, asa cum esti tu. Gica, iti doresc multa sanatate, putere de munca si un calduros La multi Ani", a spus Cristina Neagu intr-un mesaj video postat pe Facebook. Cea mai buna handbalista a lumii in…

- Channelingul este procesul de deschidere a canalului energetic și de lumina propriu pentru a te conecta la legatura ta cu astralul, proces care poate fi comparat cu deschiderea unei porți de vibrații spre subconștiența cosmica. Deschiderea acestui canal de legatura cu lumea spirituala se poate face…

- Dupa ce la nominalizarea Vioricai Dancila a spus ca da o noua sansa PSD, presedintele Klaus Iohannis a transmis, la ceremonia de depunere a juramantului noilor ministri, un mesaj extrem de dur la adresa PSD-ALDE, sustinand ca trebuie sa inceteze cu „topaiala guvernamentala" si sa tina cont de semnalul…

- Dupa super hitul “Toca Toca”, care s-a auzit la toate petrecerile si pe toate radiourile din America Latina, Get Wet este noul hit romanesc care da peste cap lumea latino. Peste 41 de milioane de vizualizari in doar cateva luni si piesa Get Wet a baietilor de la Fly Project a depasit granitele Romaniei,…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- Pleșoianu a transmis ca dupa lansare va face ”ceva ce nu a mai fost pana acum in Romania”. Astfel, el se va deplasa in zonele in care se afla susținatorii sai. Pleșoianu i-a intrebat deja pe pagina personala de Facebook, din ce zona sunt și unde doresc sa se intalneasca. ”Pe 24 ianuarie, cand…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Ce avere are Viorica Dancila: Caștiga peste 70.000 de euro, anual, de la Parlamentul European, are peste 60.000 de euro și 17.000 de dolari in conturi. Aceasat a facut și doua donații Partidului Social Democrat, una de 20.000 de lei, in perioada ianuarie-octombrie 2016, și una de 40.000 de lei, in mai…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Din 2009 incoace, la inceputul fiecarui an, fondatorul Facebook iși propune sa faca ceva nou. Pana acum, Mark Zuckerberg a invațat mandarina, a vizitat fiecare stat al SUA, a alergat peste 580 de kilometri a construit un asistent inteligent pentru casa lui si a citit 25 de carti, printre altele. In…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018,…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, a prezentat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook cazul lui Radu, fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, de miercuri somer. Potrivit postarii lui Dan Grigorescu,…

- Provocarea personala a lui Mark Zuckerberg pentru anul 2018 este de a repara probleme cum ar fi abuzul, hacking-ul din alte țari și alte practici nefaste realizate pe Facebook. Intr-o postare de pe pagina sa de Facebook joi, Zuckerberg a scris ca „in prezent, facem prea multe erori in aplicarea politicilor…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook de IGSU, se precizeaza ca, in prima zi de miercuri a fiecarei luni, vor avea loc testari ale echipamentelor din componența sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In Romania exista 3 tipuri de alarme: Alarma…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de Anul…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul…

- Edward Snowden, autorul unei dintre cele mai mari scurgeri de informatii din istoria Statelor Unite, a creat o aplicatie care iti va proteja laptopul de tot felul de amenintari. Acum cateva luni, el s-a intalnit cu Jacqueline Moudeina, prima femeie avocat din Ciad si o adevarata luptatoare…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- Dan Negru, anunț important la sfarșit de an. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor ca zilele acestea este invitat in cadrul unei emisiuni de la un post concurent. Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion la Antena 1. Este unul…

- Facebook vine cu noi schimbari, pe final de an. Oficialii au anuntat ca vor modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile.Citeste si: La un an de la fuga lui Ghita din Romania,…

- Prin anularea din 14 decembrie a reglementarilor privind neutralitatea internetului se deschide calea catre scenarii in care providerii de internet pot taxa utilizatorii pentru accesarea unor pagini precum Facebook sau Instagram.

- Alina Ciucu a fost inmormantata, vineri, in satul natal Listeava (judetul Dolj), fiind plansa de familie, de prieteni si de intreaga comunitate. In ciuda faptului ca avusese o viata chinuita, Alina Ciucu a terminat in 2011 Liceul "Constantin Brancoveanu" din Dabuleni, luand BAC-ul cu note…

- "Legat de femeia care impinge lume la metrou... Nu vreau sa panichez pe nimeni, dar cred ca ar trebui sa stiti asta: La ora 22:00 femeia aceea era in statia de tramvai de la Obor si mi-a impins o ruda care, din fericire, nu a patit nimic pentru ca tramvaiul era departe. Cum a facut? Din trecere,…

- Facebook. Un fost director executiv al Facebook a declarat ca se simte extrem de vinovata din cauza faptului ca a muncit pentru un "instrument care sfâșie modul în care funcționeaza societatea", alaturându-se astfel unui val de critici la adresa gigantului social media.…

- Autoritatile franceze au decis sa declanseze o alerta alimentara, au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta,…

- Israela Vodovoz (67 de ani) are de tras din greu din cauza tratamentelor cu care isi tine sub control crizele de astm, dar vedeta este in pragul unei decizii radicale, scrie click.ro. Ea se pregateste sa se mute definitiv din Romania, intr-o zona unde clima nu ii va mai face atatea probleme.…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla "o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile internationale de presa.'Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte al Rusiei', a spus Putin…

- Nu este zi în care sa nu apara știri cu tineri care și-au pierdut viața în urma unor accidente cumplite, dupa ce au apasat prea tare pedala de accelerație. Teribilismul vârstei, mașinile scumpe, dar și gândul ca sunt nemuritori îi fac sa tureze motoarele la maxim și…

- Marile companii se lupta cu reducerea costurilor de marketing, a preturilor pe actiuni si a cresterii concurentei, in timp ce Facebook si Google reprezinta 60% din piata de marketing , potrivit grupului de cercetare eMarketer, relateaza Financial Times. A fost un an greu pentru companiile…

- Un purtator de cuvant al Facebook a confirmat faptul ca rețeaua a introdus un nou sistem de de securitate, care presupune ca utilizatorilor sa li se ceara sa trimita o poza ”clara” cu fața lor, un selfie, in caz contrar, contul urmand sa fie blocat.Facebook va cere utilizatorilor sa trimita…

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. Toata lumea s-a deprins sa-i înjure pe șoferii microbuzelor de linie din Capitala: ca sunt brutali; ca nu fac curațenie în microbuze; ca transporta oamenii ca pe vite; ca sunt avari și, de dragul unui leu în plus, iau mult mai mulți pasageri…

- Un tipat la unison se aude pe Facebook, plangere si bocet mult, vorba prorocului Ieremia. Lumea buna isi jeleste conturile blocate si postarile sterse, chipurile, de hoarde de troli pesedisti. Neprihanitii care salveaza Romania in fiecare duminica intre 18.00 si 22.00, crestinii care isi iubesc aproapele…

- Primele marturii de la cei care au decis sa aplice split TVA: Este haos! Este o pierdere de timp inutila Primele marturii de la cei care au decis sa aplice split TVA arata ca sunt necesare resurse suplimentare semnificative pentru a admi­nis­tra noi­le proceduri si ca siste­mul este com­plet neclar,…

- ”Nu pot sa merg la receptie, avand niste probleme la Braila. La parada merg”, a declarat premierul. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au anuntat ca au decis sa nu participe la receptia de la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis…

- Manifestantii din Piata Victoriei, aproximativ 10.000 de persoane, au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, unii protestatari indreptandu-se si catre sediul ministerului Justitiei pentru a-i cere demisia lui Tudorel Toader. Protestatarii au anuntat ca vor…

- Box Bitdefender a devenit primul dispozitiv din lume care protejeaza toate aparatele din casa de atacurile hackerilor. Creat la fabricile Zollner din Satu Mare, dispozitivul este asamblat intr-un mediu extrem de curat. Dispozitivul avertizeaza asupra amenințarilor periculoase și blocheaza incercarile…

- "Cred ca (Liviu Dragnea - n.r.) trebuie sa demisioneze. Trebuia nici sa se nu ajunga acolo. Acest tip de circ cu victimizari nu fac bine. Iti pui mainile in cap si te gandesti ce se intampla acolo. Va dati seama ce intrebari interesante primesc de la alti sefi de stat. Lumea nu intelege cum s-a putut…