- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters. "Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor,…

- Deputatii USR se revolta dupa ce plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti reexaminarea proiectelor de modificare a legilor justitiei, in acord cu deciziile CCR. Deputatul Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile justitiei, anunta ca USR va contesta din nou la CCR cele trei legi, dar…

- Marcatori: Codroiu (56)/ Velisar (3), Ciocalteu (32), Arnautu (36, 51, 70-pen), Lambru (76, 87). Aninoasa: Tatar (73 Grigore) – Grigorescu, Pahontu, Neaga, Dita (73 G. Matei) – Calines-cu, Lica (38 Dinu), Blas, Nedelea – Maican, Codroiu. Antrenor: Cristian Balasa. Petrolul: Bolboasa – Prunescu (68 Antoche),…

- FC Arges a trecut de Ripensia Timisoara , la capatul unui meci ce a avut loc pe stadionul din Trivale. A fost un meci extrem de disputat, iar argesenii s-au impus gratie a doua goluri venite in a doua jumatate a primului mitan. Dupa un debut de meci extrem de echilibrat, cei de la FC Arges au deschis…

- Ripensia a pierdut sambata pentru a noua oara in acest sezon, 1-2 la Pitesti, cu FC Arges, dupa un meci echilibrat, dar in care gazdele si-au luat partea leului. Din fericire, jocul reuzultatelor a facut ca trupa banateana sa nu piarda locul 11 si sa ramana cu 5 puncte deasupra locurilor periculoase.

- Masina in care se afla barbatul de 38 de ani, impreuna cu sotia lui de 35 de ani, a fost izbita in plin de trenul care mergea spre Galati, dupa ce soferul a depasit coloana de masini aflata la calea ferata, fara sa respecte semnalele luminoase. "Conducatorul auto nu a respectat indicatiile…

- Luni, 12 martie, a avut loc la Centrul National de Fotbal de la Buftea o actiune de selectie pentru jucatorii eligibili pentru echipa nationala U18, care evolueaza in Liga 3 si Liga 2. Actiunea a avut loc la initiativa Departamentului de Scouting FRF condus de Ion Geolgau si au luat parte 66 de fotbalisti.…

- La limita scandalului, in platoul emisiunii "XNS". Cu fiecare episod ce trece de la "Asia Express, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei.

- Postul, intre detoxifiere și autopenitența. Psihologul Libertatea explica diferențele dintre motivele care fac oamenii sa renunța la carne, lactate, branzeturi și oua inainte de Paște. Postul pentru sanatate Postul pentru sanatate este un fel de dieta, un regim temporar, care are rol de disciplinare…

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 martie, o a doua etapa fiind programata in perioada 12 - 18...

- Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea corporala a unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. Ieri dimineata,…

- Autoritatile judetene au decis mentinerea masurii de inchidere pe perioada nedeterminata a drumului judetean 109 F, Poiana Blenchii - limita judetul Maramures, blocat traficului in 22 februarie ca urma a unor caderi de bolovani de pe un versant din apropiere. "In urma sedintei extraordinare…

- Judecatorii Curții Constituționale au redactat și publicat motivarea pentru Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor.Unul dintre motivele principale pentru care aceasta lege a fost retrimisa in Parlament a fost redefiniea relei-credințe și gravei neglijențe. In acest caz,…

- Un accident rutier a avut loc luni noaptea, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un autocamion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a…

- Deși confirmase ca e pe lista lui Dinamo pentru postul de antrenor pista "Mulțescu la Dinamo" a picat definitiv. Florin Bratu va fi noul antrenor al formației din "Ștefan cel Mare", informeaza sursele GSP.ro. "Mitraliera" e acum la sediul clubului, unde urmeaza sa semneze contractul. ...

- Autoritațile din județul Salaj au dispus inchiderea DJ 109F la limita cu județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in ședința extraordinara a hotarat și dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum județean 109F, Poiana…

- Dosare penale pentru vatamare corporala din culpa in urma unor accidente rutiere Ieri dimineata, la 07.45, politistii din Ulmeni au fost sesizati ca pe strada Petre Dulfu din oras s-a produs un accident de circulatie. La fata locului s-a constatat ca un barbat de 40 de ani a ajuns cu autoturismul in…

- Persoanele care se asigura facultativ, in baza unui contract, nu vor mai putea solicita o pensie de invaliditate. Potrivit OUG 103/2017, care modifica Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 orice contract de asigurare facultativa se incheie doar in vederea obținerii pensiei de limita de varsta sau pentru…

- Ziaristii de la flux24.ro amintesc ca omologii lor de la ziare.com si-au schimbat radical opiniile in ceea ce-l priveste pe presedintele Klaus Iohannis. Daca in 2009, cei de la ziare.com scriau ca Iohannis era acuzat pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu retrocedarea in 2005 a unor terenuri…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul sustinut, sambata, in compania echipei Concordia Chiajna, in etapa a XXV-a a Ligii I.Pentru Sepsi a marcat Tandia ‘9, iar pentru Concordia a inscris Deaconu '70, scrie news.ro. 1-0: Tandia a inscris cu un…

- Chindia a disputat astazi de la orele 11:00 alt meci de pregatire din seria de meciuri programata inainte de inceperea Post-ul Chindia și o noua victorie la limita! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii Biroului de Poliție Transporturi Maramureș au fost sesizati prin SUAU 112 cu privire la faptul ca la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații Bistra a avut loc un accident rutier. La fața locului s-a constatat ca trenul care circula pe relația Beclean pe Someș-Sighetu Marmației…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Nu numai echipele din Liga A Prahova parcurg, in aceasta perioada, o serie de partide amicale in perspectiva debutului in sezonul de primavara, ci si formatiile din diviziile inferioare – Superliga B, Liga B si Liga C. Dupa ce au trecut cu bine de acumularile fizice specifice…

- Listele angajatilor CE Oltenia carora li se vor armoniza salariile vor fi gata in data de 10 februarie, dupa cum a anuntat presedintele FNME, Dumitru Pirvulescu. Pentru armonizarea salariala in CE Oltenia sunt alocate 24 milioane de lei, suma obtinuta in acest scop, in luna ianuarie.…

- Locuitori din Alba Iulia atrag din nou atentia asupra unor drumuri de pamant din orasul “smart”. Printre zonele cu probleme din municipiu se numara și Dealul Furcilor, unde, pe strada Izvorului, dupa mai bine de 2 ani de amanari, gropile au devenit mai mari și mai adanci. Reprezentantii Primariei spun…

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova au fost invinsi astazi, pe teren propriu, cu scorul de 90-88, in etapa a 17-a din Liga Nationala. Pentru echipa olteana au evoluat: Varna 6 puncte, Martinic 13, Siriscevic 18, Samuels 15, Aleksandrov 15, Orbeanu ...

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Ce sunt tulburarile de personalitate și cum se trateaza ne explica specialistul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. Psihologul face tabloul complet al acestor afecțiuni. Exista o vorba de duh in popor: “Naravul din fire n-are lecuire!“. Aceasta se potrivește perfect cu caracteristicile unor anomalii psihologice…

- Accident evitat la limita in centrul capitalei. Intr-o inregistrare surprinsa de camera de bord observam cum un automobil de model Toyota Yaris, fara a se asigura, a ieșit de pe strada Anton Crihan pe Vasile Alecsandri. Astfel, fiind la un pas de a provoca un accident.

- Primul meci susținut de alb-violeți cu un adversar cu greutate le-a adus o corecție semnificativa. Echipa a fost invinsa de FC Hermannstadt cu un scor clar, de 3 – 0. Scorul fusese stabilit inca in minutul 18 al partidei, susținuta in deplasare. Primul gol a fost realizat de Lupu, in minutul…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, il are, incepand de vineri, pe Stefan Constantin, antrenor principal, si Ionel Ene, antrenor secund, potrivit site-ului clubului din Soseaua Stefan cel Mare. Stefan Constantin (50 ani) revine la Dinamo dupa o pauza de trei ani,…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, nominalizarea PMP pentru functia de premier, a precizat ca premierul desemnat Viorica Dancila va adânci si mai mult România în criza politica si economica, adaugând ca aceasta a avut nevoie de

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Grav accident rutier produs pe raza municipiului Campulung! Un barbat de 84 de ani a fost lovit de un autoturism, batranul gasindu-si sfarsitul in drum spre spital. Nicolae Baldovinescu de 84 de ani din Campulung, se deplasa cu un triciclu, o bicicleta electrica, pe strada Fratii Golesti din…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Jurnalistii Emma Zeicescu si Claudiu Popa, care au impreuna un fiu in varsta de trei ani si jumatate, au pus punct relatiei. Anunțul a fost facut pe pagina de socializare a Emmei Zeicescu. „Claudiu si Emma incep o noua calatorie, separat. Ne dorim ca fiecare drum sa ne intareasca si sa ne faca…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului.

- Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta, scrie libertatea.ro. Fosta campioana olimpica din 2004 n-a mai putut tine secretul. Citeste si Tatal Cameliei Potec in stare grava, dupa ce a omorat un cal cu masina, pe sosea In trecut, Printul Albert de Monaco a curtat-o intens…

- FCSB l-a imprumutat pe Vlad Achim la FC Botoșani, iar mijlocașul explica de ce s-a produs aceasta mutare. Fotbalistul de 28 de ani regreta ca nu va putea juca impotriva fostei echipe, avand in contract o clauza care-i interzice acest lucru. "Așa a fost situația cu Steaua, m-am ințeles cu FC Botoșani,…

- Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit pe trecerea pentru pietoni de un autoturism marca Opel care circula in Micalaca 300, pe sensul de mers spre Podgoria. “Din primele cercetari efectuate la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 65 de ani, in timp ce conducea un autoturism…

- India va limita numarul de vizitatori care pot merge la Taj Mahal, in scopul de a conserva mai bine celebrul monument.Situat in apropiere de Agra la 200 km sud de New Delhi, Taj Mahal-ul, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei", este admirat in fiecare an de

- Manifestatiile incepute joi se extind in tara. Motivata mai intai prin ingrijorari economice, aceasta miscare isi largeste criticile la adresa regimului, scrie Le Temps care arata cum au inceput protestele, ce revendicari sunt si cum a raspuns guvernul. Foarte repede, manifestatiile au luat o turnura…

- Edi Iordanescu a reușit minuni pe banca Astrei in prima parte a sezonului, iar echipa sa are șanse importante de a prinde un loc de play-off, insa tehnicianul ar putea pleca in aceasta iarna. Tehnicianul are oferte de la cluburi din Golf și din Polonia și politica de transferuri a Astrei l-ar putea…

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor. Potrivit initiatorilor, Legea nr. 263/2010…