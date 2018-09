Stiri pe aceeasi tema

- Dublul campion european de tineret Andrei Aradoaie a debutat miercuri seara cu o victorie in prima gala a competitiei internationale de box "Centura de Aur - Nicolae Linca", care se desfasoara la Patinoarul Artificial din Galati. Aradoaie l-a invins la puncte, decizie 5-0, pe maghiarul…

- Reprezentanții Romaniei au avut o zi proasta la Campionatele Mondiale de tenis de masa, de la Alicante, Spania. Bernadette Szocs este singura romanca invingatoare azi. S-a calificat in sferturile Mondialului dupa ce a invins-o categoric, 4-0 (13-11, 11-4, 11-8, 11-9) pe nemțoaica Nina Mittelham. In…

- Echipa de tenis a Frantei o conduce pe cea a Spaniei cu 1-0, intr-una din semifinalele Cupei Davis, gratie victoriei obtinute vineri de Benoit Paire in primul meci de simplu, 7-5, 6-1, 6-0 in fata lui Pablo Carreno-Busta, la Villeneuve d'Ascq. Benoit Paire este pe locul 54 ATP, iar Pablo Carreno…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, favorita 20, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului US Open, trecand in sferturile de finala de sportiva ucraineana Lesia Tsurenko, scor 6-1, 6-1, scrie news.ro.Osaka a castigat confruntarea cu Tsurenko in 57 de minute. In penultimul act,…

- Barladenii și cei care tranziteaza ”orașul rulmenților” vor mai avea de așteptat in ceea ce privește viitoarea șosea ocolitoare a municipiului. Și asta dupa ce veșnica problema la romani, cea a contestațiilor, da peste cap planurile autoritaților, care anul acesta ar fi vrut sa realizeze macar proiectarea.…

- Spadasina Ana Maria Popescu s-a calificat, duminica, in semifinalele Campionatului Mondial de scrima de la Wuxi (China).Ea a s-a calificat in semifinalele competitiei dupa ce a invins-o in sferturi pe ucraineanca Olena Kryvytska, scor 15-11. Pentru accederea in finala competittei, ea…

- Jucatoarele romane Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru, favoritele numarul 1 ale probei de dublu din cadrul BRD Bucharest Open, s-au calificat, joi, in semifinalele competitiei dupa ce au invins perechea Georgina Garcia Perez (Spania)/Cornelia Lister (Suedia), cu scorul de 6-2, 6-4. Perechea romana nu…

- Echipa Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului European Universitar. Elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei au reusit in sferturile de finala sa depaseasca clar formatia Universitatii din Oslo (Norvegia). Campioana en-titre, dupa titlul cucerit…