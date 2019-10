Paul Achleitner de la Deutsche Bank este cel mai bine plătit preşedinte de companie din Germania Achleitner a castigat aproape 860.000 euro (944.624 dolari), depasindu-i pe presedintii BMW si Fresenius cu peste 200.000 euro. Achleitner, a carui salariu a fost cu 7,3% mai ridicat decat in 2017, l-a demis anul trecut pe directorul general al Deutsche Bank, iar grupul bancar a raportat primul sau profit anual din ultimii patru ani. Dar cea mai mare banca din Germania inca se confrunta cu dificultati si a anuntat recent ca va renunta la 18.000 de angajati si va inchide unele operatiuni, dupa esuarea negocierilor de fuziune cu rivala Commerzbank. Reprezentantii Deutsche… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

