- Comunicat de presa Lansarea proiectului CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI UAT Județul Vrancea a depus proiectul CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINTE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI in cadrul Programului…

- Aproape doua treimi dintre medicii de familie vasluieni au refuzat, deocamdata, sa semneze contractul cadru pe anul in curs cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Ei se declara nemulțumiți de legile proaste, de sistemul informatic neperformant implementat pe bani publici, de ingradirea accesului…

- Din mainile lui ies adevarate opere de arta și, deși ar fi putut face o avere din asta, și-a pus toata maiestria și harul primit de la Dumnezeu in slujba legii. E vorba despre Aurelian Badulescu, polițistul criminalist in mainile caruia lutul prinde viața. Copii disparuți cu mulți ani in urma, infractori…

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Fara echipa de mai bine de un an, tehnciianul Liviu Ciobotariu (46 de ani) va reveni in antrenorat incepand cu 2018. Fostul tehnician al lui Dinamo a semnat cu Al Taee, formație din liga secunda din Arabia Saudita. Al Taee se afla pe locul trei in liga secunda din Arabia Saudita și are ca obiectiv…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții Post-ul DAMBOVIȚA: CJD a semnat contractul de finanțare pentru cel mai mare obiectiv de investiții din cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Ce faci aici??", ma pregateam sa il intreb. Cuvintele mi s-au oprit in gat cand am vazut ca avea lacrimi in ochi. Alura vesela cu care suntem obisnuiti sa il vedem pe Mos Craciun disparuse. Apoi el mi-a spus simplu si convingator: "Invata-i pe copii!". Eram contrariata. Ce vroia…

- Procurorul Mircea Negulescu a sosit in aceasta dimineata la sediul CSM, unde magistratii dezbat daca il exclud sau nu din magistratura. Nu a zabovit multa vreme si a fost destul de rezervat in declaratii. Citeste si: Banca Nationala lanseaza cel mai GRAV avertisment: 'Peste jumatate din companii…

- Astazi, 18.12.2017, Palatul Victoria a fost gazda semnarii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional Compania de Apa Arieș S.A. și Ministrul delegat pentru Fonduri Europene – Marius Nica, a

- Un prim proiect vizeaza modernizarea DC 140, ceea ce inseamna cinci kilometri de covor asfaltic, cu finantare europeana, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Prin acelasi program se va derula si cel de-al doilea proiect. Este vorba despre extinderea retelei de canalizare la Carasova,…

- Economistul Mihai Bojoaica, singurul candidat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, a obținut un rezultat nesatisfacator la ultima proba. Conform site-ului unitații sanitare, rezultatul la proba interviului de sustinere publica…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a publicat numele agentilor economici care si au adjudecat contractul "Servicii de telefonie si de transmisie de dateldquo;. Contractul consta in achizitionarea a 4 pachete de servicii loturi , astfel: lotul 1 Servicii de telefonie…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a semnat pe 5 decembrie contractul de finantare a proiectului pentru „consolidarea si restaurarea Cazinoului din Vatra Dornei”. Contractul a fost semnat la Vatra Dornei de IPS Pimen si de directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA.

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unor loturi de lapte pentru copii dupa ce 20 de bebelusi au fost infectati cu Salmonella, anunta Directia Generala franceza pentru Sanatate. "Autoritatile sanitare au fost informate in legatura cu infectarea cu Salmonella a 20 de copii mai…

- Maria Dragomiroiu a suferit mult pina sa ajunga o vedeta de nivel national. "La 20 de ani eu ma pregateam sa fiu mamica, la 22 de ani aveam deja doi copii. Eram un copil cu doi copii. I-am nascut la distanța de 11 luni și 4 zile. Nu-mi dadeam seama ce imi ofera viața. Au venit pe lume pentru…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei…

- Astazi, Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzau și Paul Stanescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene au semnat Contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L,…

- AFI Europe Romania a semnat primul contract de inchiriere pentru AFI Tech Park, cel mai nou parc de afaceri al companiei, dezvoltat in Bucuresti. World Class va fi primul chirias al campusului, pe un spatiu de 1.500 metri patrati inchiriabili repartizat la parterul si etajul 1 al AFI Tech Park 1.…

- Joi, 23 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Primaria Gura Foii a semnat contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL2), privind proiectul ce are ca obiectiv modernizare drumuri in comuna Gura Foii,…

- E post…dar nu suntem prosti! Adevarul nu are pauze…”de post”! Vorba parintelui Nicu Steihardt de la Rohia: “Dumnezeu nu ne vrea prosti!” si iarasi: “Mii de draci ma furnica vazand cum este confundat crestinismul cu prostia, cu un fel de cucernicie tampa si lasa…”. V-am scris in multe randuri despre…

- Banca Transilvania a achiziționat de la Eurobank Group acțiunile pe care le deține la Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A., cele doua banci ajungand la un acord in acest sens. Acord a fost semnat joi de Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administrație al BT, Omer…

- Nicio surpriza in urma desemnarii castigatorilor la licitatia privind deszapezirea drumurilor judetene. Prezent la mai toate evenimentele PSD din ultima perioada, dar si la slujbele la care au participat mai marii judetului, Vasile Cotuna a fost ”ajutat de Dumnezeu”. Consiliul Judetean Timis a anuntat…

- Peste 255 de elevi din ciclul primar și gimnazial, de la secția romana și secția maghiara, au participat la concursul de creație – „Calatorie in lumea basmelor”, numarul concurenților depașind așteptarile organizatorilor. Festivitatea de premiere a caștigatorilor a avut loc ieri, la Școala Gimnaziala…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, a semnat joi, in prezența presei, contractul de finanțare pentru reabilitarea DJ 182B, legatura intre localitațile Mireșu Mare, Șomcuta Mare și Remeți pe Someș, lucrare in valoare de 34 milioane de lei, proiect finanțat prin Ministerul…

- Investițiile in comuna Odoreu continua cu pași repezi. Primarul Dumitru Pop a semnat miercuri, 1 noiembrie, un contract in valoare de 1,5 milioane de euro+TVA, pentru modernizarea și extinderea rețelei de apa și canalizare in localitate. Primarul comunei Odoreu a semnat contractul de finanțare pentru…

- La jumatatea lunii noiembrie vor incepe lucrarile de reabilitare a pieței din cartierul Gavana. Potrivit primarului Cornel Ionica, condițiile din Piața Gavana erau improprii, cladirea nefiind reabilitata de mai bine de 50 de ani. Contractul pentru execuția lucrarilor s-a semnat deja, constructorul fiind…

- Miercuri, 1 Noiembrie 2017, la sediul Primariei Pucioasa, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii turistice in stațiunea balneoclimatica orașul Pucioasa” – POR 2014-2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investiții 7.1.Valoarea proiectului este de 21.429.171,23…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a semnat, vineri, contractul de finantare in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pentru reabilitarea Drumului Nordului, in prezenta presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, a consilierilor judeteni si a parlamentari maramureseni. …

- Consiliul Judetean a alocat aproape 3 milioane de lei pentru modernizarea Sectiei de Pediatrie II, a laboratorului de analize medicale, dar si a doua sectii de chirurgie. Pe langa revonavari s-a cumparat si aparatura medicala.

- Agentia de Dezvoltare Sud Muntenia a semnat contractul de finantare pentru proiectul “Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura biserica si paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare” care se va realiza la Manastirea Aninoasa. Valoarea totala a cererii de finantare este de 18 milioane…

- Georges Muzaca, presedintele Consiliului Director al SSC Farul Constanta, a declarat ca s a semnat contractul de finantare prin care Asociatia Suporter Spirit Club Farul Constanta va primi o suma de la bugetul local, asa cum s a aprobat in sedinta din 29 septembrie a.c. a Consiliului Local Municipal…

- Luni, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Est, Luminița Mihailov, au semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea tronsonului de drum din DJ 203K, limita cu județul Braila – Vadu Pașii, lucrari platite din fonduri europene…

- Sectia de polo a clubului Corona Brasov are un nou antrenor la centrul de copii si juniori. Cosmin Goina este fost jucator la Crisul Oradea, CSM Oradea, unde a fost si capitan de echipa, Steaua Bucuresti, el fiind component al lotului national, inca de la nivel de cadeti pana la seniori. Ca antrenor,…

- Municipalitatea oneșteana a semnat, ieri, contractul de finantare pentru reabilitarea podului peste Trotus, grav afectat in ultima perioada, de desprinderea placilor de beton ale pietonalului. Anuntul a fost facut de primarul Nicolae Gnatiuc: „Ieri, am semnat contractul de finantare pentru realizarea…

- Una dintre cele mai reputate actrițe ale Romaniei s-a stins astazi la varsta de 88 de ani, in urma unui accident vascular cerebral. Vestea a fost adusa la cunoștința publicului de Florin Calinescu, care a scris pe Facebook: „Romani, a murit OLGA TUDORACHE…! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea,…

- "Am aflat cu foarte mare tristețe de plecarea marii artiste care a fost, este și o sa ramana, Olga Tudorache. Mi-aduc aminte cu foarte mare placere, pot sa spun, deși nu-mi place cuvantul, cu foarte mare emoție, mai bine, cand a venit sa ma vada jucand in piesa lui Visnevski, Tragedia optimista —…

- Consiliul Județean Cluj a incheiat luni, 16 octombrie 2017, cu operatorul economic Process Engineering SRL, contractul de prestari servicii pentru furnizarea, prin inchiriere, a unei stații de tratare a levigatului in vederea eliminarii poluarii la rampa de gunoi de la Pata Rat. Read More...

- Primarul comunei Ocnita, Eduard Barcau a semnat, luni, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, contractul de finantare a modernizarii unor drumuri locale din comuna. Este vorba despre proiectul cu finantare prin PNDL 2. Este vorba despre asfaltarea mai multor strazi, in total 6 km de asfalt. Valoarea proiectului…

- Asirom Vienna Insurance Group SA va incasa 35.549,87 de lei de la Garda de Coasta pentru asigurarea navei MAI 1103. Contractul consta in asigurarea navei proiect CPV P 157 MAI 1103, CASCO maritim si Pamp;I, pe timpul deplasarii si desfasurarii misiunilor internationale in anul 2017.Contractul a fost…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 octombrie a.c., decretul de decorare a Maicii Stavrofore Margareta Irina Pantescu, stareta a manastirii Voronet.Stareta a primit distictia in semn de inalta apreciere pentru daruirea si smerenia puse, de a lungul intregii sale vieti, in slujba…

- Gica Popescu implinește 50 de ani. Momentul aniversar din viața fostului mare fotbalist n-are cum sa nu-l miște și pe Nicolae ”Țica” Zamfir (72 de ani), nasul si cel care l-a lansat pe Gica Popescu in fotbal la Universitatea Craiova. ”Nu voi merge la ziua lui. Am niște oaspeți de seama la mine. O sa-l…