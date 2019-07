Patrule comune italiano-slovene pentru a stopa migraţia ilegală Italia si Slovenia, doua tari membre al UE, doresc 'sa adreseze un mesaj clar traficantilor si migrantilor ilegali' pentru a face 'mai putin atractiva' ruta din Balcani, care traverseaza Slovenia in directia Italiei si spre vestul Europei, a declarat Marjan Stubljar, un purtator de cuvant al politiei slovene. Aceasta asa-numita ''ruta balcanica'' a fost utilizata de zeci de mii de solicitanti de azil in 2015, inainte ca fluxul migrantilor spre Europa sa scada drastic, in special sub efectul unui pact incheiat de UE cu Turcia si consolidarea controalelor la frontiere. Cu toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

