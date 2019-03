Stiri pe aceeasi tema

- Salubrizare de primavara a inceput in Capitala. Inarmati cu saci pentru gunoi si mult entuziasm, mai multi voluntari au adunat deseurile reciclabile, dintr-un parc din sectorul Botanica. Oamenii s-au mobilizat pe o retea de socializare.

- Ghinion pentru un sofer. O mașina de gunoi a ramas blacata in aceasta dimineața pe strada Sfatul Țarii din Capitala.Din imagine se vede cum mașina a ramas blocata intr-o groapa dupa ce s-a prabușit asfaltul sub ea. In zona s-au format ambuteiaje.

- Un preot din Capitala a ajuns pe mâna politiei chiar de ziua lui. Dupa ce a sarbatorit, slujitorul bisericii, în vârsta de 29 de ani, a urcat beat la volan. Agentii de patrulare l-au observat pe o strada din sectorul Râșcani, în timp ce derapa încercând…

- Un barbat de 32 de ani a fost ranit grav de un copac cazut in Sectorul 6 al Capitalei. Acesta a fost transportat in stare de inconștiența la Spitalul Elias. La orele pranzului, o femeie a fost ranita grav de un copac cazut in Sectorul 3, conform Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului pentru…

- In topul pensiilor medii se afla sectorul 1 al Capitalei, cu o pensie medie de 1.747 lei. Pe locul doi se afla Sectorul 6, cu peste 94.000 de pensionari care au o pensie medie de 1.537 lei, iar pe locul 3 pensionarii din sectorul 2, cu o pensie medie de 1.531 lei. Locul 4 este detinut de judetul…

- Doua masini marca Mercedes s-au tamponat in acesta dupa amiaza pe o strada din centrul Capitalei.Potrivit pozelor de la fata locului, postat pe grupul de pe Facebook, GBM, doua masini s-au lovit pe strada Armeneasca, la interesctie cu bulevardul Stefan cel Mare.

- Vremea extrema din Capitala provoaca deja daune. Din cauza vântului care a batut cu putere o schela de 30 de metri montata pe un bloc aflat în construcție s-a prabușit, în Sectorul 6 al Capitalei.

- Un barbat de 54 de ani din Capitala si-a pierdut viata dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Matei Basarab din sectorul Rascani al Capitalei. Pompierii au fost chemati in jurul orei 22.