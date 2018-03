Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bistrita, Crina Maria Sirb, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident rutier s-a produs pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra. "Soferul unui autoturism, pe fondul unei depasiri neregulamentare, in sensul ca nu s-a asigurat suficient,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi seara, si au fost transportate la spital, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra (judetul Bistrita-Nasaud). Accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare.Purtatorul de cuvant…

- AMANUNTE…Ies la iveala noi amanunte legate de accidentul produs duminica seara, in apropiere de localitatea Sapte Case. Cei doi soferi implicati in accident sunt cetateni cu dubla cetatenie romana si moldoveana. De asemenea, povestea soferului care a provocat accidentul, dar a scapat doar cu rani usoare…

- Sapte persoane ranite si un sofer decedat, in urma unui grav accident rutier, care s-a produs duminica seara in judetul Vaslui pe Drumul European 581, in apropiere de Crasna, in zona Sapte Case, scrie adevarul.ro.

- Aproape o ora si jumatate a fost inchisa circulatia pe DN 6, sambata seara, intre Drobeta-Turnu Severin si Orsova, din cauza unui accident de circulatie, care s-a soldat cu doua victime. A fost nevoie de interventia pompierilor de la Orsova pentru a scoate o victima dintre fiarele contorsionate ale…

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, in judetul Bistrița-Nasaud. Zece oameni au avut de suferit ca urmare a impactului dintre doua masini. O persoana a decedat. ISU a activat Planul Rosu de interventie.

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Un barbat in varsta de 34 ani, din municipiul Galati, a condus un autoturism pe D.J. 242 si, intr-o curba din localitatea Mastacani, a pierdut controlul directiei si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune laterala cu un autoturism care circula regulamentar. Soferul acestuia, un barbat de 62 ani,…

- Polițistii au fost informați in timpul nopții de duminica spre luni, in jurul orei 01.00, despre producerea unui accident rutier pe un drum județean din localitatea Burla. La fața locului oamenii legii au identificat doua persoane ranite usor, un barbat de 31 de ani si un tanar de 20 de ani, ambii ...

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Accident rutier DN 2 E85, sat Domnești comuna Pufești: doua victime conștiente. Intervine Secția de Pompieri Adjud cu modulul SMURD și o ambulanța SAJ. ISU Vrancea UPDATE 1!!! Unul dintre șoferi era baut ISU Vrancea: Revenire accident rutier comuna Pufești: au fost trasportate…

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- O femeie si cei doi copii ai sai au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o ambulanta aflata in misiune. S-a intamplat duminica seara, pe DN 56 A, chiar la intrarea in Drobeta-Turnu Severin.

- Un barbat din Straseni si-a pierdut viata luni, 5 februarie, in urma unui accident rutier produs in satul Recea. Acesta ar fi iesit pe contrasens si a lovit frontal o alta masina care se deplasa regulamentar.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66, la kilometrul 143 700 de metri, in comuna Banita, judetul Hunedoara, a avut loc in aceasta dimineata un eveniment rutier, in care a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri 3 adulti si 2 minori .Cauza…

- Sute de elevi si fosti apropiati l-au comemorat, luni, pe Darius Stan, tanarul de 19 ani din Orastie, decedat in accidentul rutier de pe DN 7, in care au mai murit doi soti din judetul Alba.

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata la amiaza, la intrare in Cluj-Napoca dinspre Turda. La coborare pe Feleac, intr-o curba, patru autoturisme s-au izbit violent, informeaza Someseanul.ro. Trei

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se îndreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati într-un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed.

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici.

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane ranite, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, impactul s-a produs intre o autoutilitara inmatriculata in București și un autoturism…

- In centrul capitalei s-a produs un accident rutier de aploare. La intersecția strazilor Ismail și București s-au ciocnit mai multe automobile. Фотографии разместил очевидец в социальной сети. По его словам, к счастью, погибших нет, серьезных травм так же никто не получил. На месте происшествия находится…

- GRAV… In urma cu puțin timp, un accident de circulație grav s-a produs pe raza comunei Muntenii de Jos. O barbat de 50 ani a ajuns cu rani grave la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, iar alte doua persoane (intre care și un minor) au fost, de asemenea, victime in accident, insa, din fericire, au [...]

- Mai multe ambulanțe au fost solicitate in cursul acestei seri (ora 19:20) in localitatea Codaești, județul Vaslui, dupa ce in urma unui accident rutier o femeie (31 de ani) și doi copii (4 și 7 ani) au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, transmite corespondentul Mediafax.

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- Doi barbati, unul de 46 de ani și altul de 21 de ani, au murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astazi, 4 ianuarie, în jurul orei 05.30, în apropiere de o stație PECO la marginea orașului Stefan Voda. Solicitata de IPN, Inga Petrov,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Daniel Nigro, comisar al Departamentului de Pompieri din…

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- O conducta de gaze a fost fisurata in localitatea Cosoveni, in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dimineata pe DN6, circulatia in zona fiind deviata pe o ruta ocolitoare. Potrivit IPJ Dolj, un sofer de 38 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, a intrat…

- Joi, 28 decembrie a.c., la ora 6.32, un tanar de 22 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1F (Km 80+243), din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat intr-un ansamblu…

- Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN3, la ieșirea din localitatea Viișoara. Cel puțin o victima este incarcerata, un ranit in stare de coma și alte doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, in urma coliziunii dintre doua autoturisme.

- Opt persoane au fost ranite intr-un accident rutier, produs in noaptea de duminica spre luni, in localitatea valceana Francesti.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, un automobil in care se aflau opt barbati s-a rasturnat intr-un sant. Citește și: Pe banii…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita. In accident au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Dintre cele cinci victime, trei sunt copii. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca cei trei cpii au rani, dar sunt constienti…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Intr-o comuna din Judetul Bihor, Santandrei, o familie si-a pierdut locuinta, in urma unui terbil accident. Proprietarii dormeau in momentul in care a luat foc casa. Despre acest teribil accident vorbeste o vecina, Raluca Mohan, care spune ca familia a trudit din greu pentru casa, dar si ca merita sa…

- O puternica deflagratie s-a produs in aceasta seara, intr-o locuinta din comuna Dorobantu, potrivit observatorcl.info. Cinci victime au rezultat in urma unei explozii a unei butelii de voiaj. Printre victime se afla si doi copii cu varstele de 15, respectiv 7 ani. Toate cele cinci victime prezinta arsuri…

- Cel puțin patru copii au murit, iar mai mult de 20 au fost raniți, dintre care 11 se afla in stare critica, dupa ce un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevi la o trecere din sudul...

- Accident feroviar foarte grav, vineri dimineața, la Roșiești, in județul Vaslui. Sunt cel puțin trei victime in stare grava dupa ce trenul a lovit in plin o mașina Golf, o fetița a fost vazuta de martori ca fiind cazuta pe linia ferata .

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- Un accident grav s-a rodus in urma cu cateva minute in Buzau. Se pare ca un sofer neatent a intrat in plin intr-un grup de levi ce tocmai iesisera de la scoala - e vorba de Scoala nr 1. Cel putin 5 victime.

- Doua autoturisme au fost implicate marți seara intr-un accident produs pe DN 1B la intersectia cu satul Lipia. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a incercat sa vireze la stanga fara sa se asigure suficient. Mașina acestuia a fost izbita puternic de un autoturism condus de un șofer…

- În cursul zilei de ieri ora 1150 un brbat în vârst de 64 de ani din Brila în timp ce conducea autoturismul pe DC 8 la intersecia cu DN 2B nu a respectat semnificaia indicatorului de oprire i a fost lovit din partea stâng de un autoturism condus de un brilean în vâr...

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unui copil de 9 ani, din Zalau, s-a produs duminica dupa-amiaza, 10 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiu. Din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca un zalauan de 30 de ani, in timp ce conducea…

- Un grav accident de circulatie s-a produs sambata dimineata in localitatea argeseana Pietrosani. Soferul unui Opel a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu o alta masina care circula regulamentar. In urma nefericitului eveniment sase persoane au fost ranite, printre ele aflandu-se…