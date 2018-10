Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri din județul Olt au ramas blocați in zapada dupa ce s-au aventurat cu masina pe un drum inchis circulatiei, pe Transalpina, fara sa aiba cauciucuri de iarna. Turiștii au fost salvați de jandarmii montani și salvamontiști, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului…

- Circulatia pe Transalpina, cel mai inald drum din tara, va fi inchisa de maine dimineata. In ultimele trei seri a nins in zona Muntilor Parang si pe partea carosabila s-a asternut un strat de cativa centimetri.

- Legislatia din Romania este foarte clara cu privire la faptul ca soferii trebuie sa-si echipeze corespunzator masinile pentru sezonul rece deoarece, in caz contrar, vor avea de suferit rigorile legii. Vrand-nevrand, toata lumea incepe forfota specifica si merge la vulcanizare sa-si schimbe cauciucurile…

- S-a racit vremea in toata țara, iar in zona de munte au cazut și primii fulgi de zapada. Odata cu ei au venit și problemele pentru șoferii surpinși nepregatiți pe șosele. Mai multe mașini au ramas prinse in stratul de zapada așezat deja pe Transalpina.

- Cinci turiști au ramas blocați pe Transalpina, luni noaptea dupa ce au fost suprinși de ninsoare. Accesul pe cea mai inalta șosea din Romania este interzis pe timpul nopții. Turiștii au solicitat ajutorul autoritaților, iar la fața locului a intervenit un echipaj a Salvamont Gorj care a reușit recuperarea…

- Noua persoane care au ramas blocate in cursul noptii trecute pe DN 67C Transalpina, din cauza ghetii formate pe carosabil, vor fi recuperate de salvamontisti si drumari, au informat, marti, reprezentantii...

- ​Taximetristul care ii transporta pe turistii israelieni batuti de jandarmi in 10 august, la intersectia Ion Mihalache cu Banu Manta, a mers joi la Parchetul Militar pentru a depune plangere impotriva fortelor de ordine, el spunand ca au fost batuti fara niciun motiv, desi au strigat ca sunt turisti…

- Cei peste 260 de turiști blocați luni pe vulcanul Mount Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, in urma cutremurului de 6,4 grade pe scara Richter produs duminica au fost evacuați in siguranța de catre echipajele de salvare, relateaza BBC, potrivit Mediafax.In total, peste 500 de turiști…