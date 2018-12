Aceasta razie, care s-a desfasurat simultan, in zori, in Germania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg si Surinam, viza aproximativ 90 de suspecti de asociere de raufactori, trafic international de stuperfiante, asociere mafiota sau spalare de bani, au precizat reprezentanti judiciari.

Sute de politisti au luat parte la operatiune, sub egida Eurojust - unitatea de cooperare judiciara a UE. Ea a permis confiscarea a patru tone de cocaina, 120 de kilograme de ecstasy si a sumei de doua milioane de euro in numerar in ascunzatori situate in unele cazuri in restaurante italiene sau magazine…