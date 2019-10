Patru tineri, prăbușiți cu mașina, pe Transfăgărășan, de la 40 de metri înălțime Tinerii au scapat cu rani ușoare și au ieșit singuri din autoturism. Accidentul s-a produs la km 115. Se pare ca drumul este și puțin inghețat in acea zona. Accidentul a fost observat și anunțat la 112 de catre un participant la trafic. ”In mașina se aflau patru tineri cu varste intre 23 și 25 de ani, din Teleorman, care coborau dinspre Balea spre Curtea de Argeș, iar la km 115 unde este o curba in ac de par, probabil din cauza neadaptarii vitezei la drumul care este și un pic inghețat, șoferul a pierdut controlul asupra mașinii și s-a prabușit pana pe celalalt tronson al Transfagarașanului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

