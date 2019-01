Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri si un adolescent au fost arestati si inculpati in SUA pentru un presupus complot impotriva unei mici comunitati islamice din statul New York, informeaza miercuri BBC. Andrew Crysel (18 ani), Vincent Vetromile (19 ani) si Brian Colaneri (20 de ani), care urmau sa compara miercuri…

- Peste 370 de imigranti din America Centrala au fost arestati dupa ce au trecut ilegal granita Statelor Unite. Majoritatea refugiatilor sunt din Guatemala si au reusit sa intre in statul american Arizona prin gropile pe care le-au facut sub gardurile de sarma ghimpata instalate la

- Brittany C. Smith, o mamE de doar 19 ani, a fost acuzatE de abuz dupE ce xi-a inchis copilul de opt luni intr-un congelator! Conform TheSun, autoritEtile au declarat cE femeia a pus copilul intr-un congelator xi a inchis capacul. Totul s-a petrecut in Johnson City, Tennessee.

- Accident fara precedent in care a fost implicat un vehicul autonom. O mașina Tesla Model S a lovit un robot in timp ce era condusa in modul autonom. Incidentul a avut loc duminica, 6 decembrie, in Las Vegas, unde se fac pregatiri pentru inceputul targului de tehnologie Consumer Electronics Show. Șoferul…

- O fetița in varsta de 11 ani din Arizona, SUA, mergea spre casa impreuna cu o prietena, in momentul in care o dubița alba a oprit langa ele. Din mașina a coborat un barbat, care i-a spus ca...

- Miercuri dimineata, proiectiile CNN arata ca 96 de femei au castigat locuri in Camera Reprezentantilor, 31 dintre ele fiind nou-venite iar 65 pastrandu-si locurile. Aceasta cifra a depasit recordul precedent de 85, conform Serviciului de Cercetare a Congresului.In Senat, proiectiile CNN…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza vineri, citand o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei, ca instanta de contencios administrativ nu poate cerceta raportul de drept constitutional dintre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei. Tudorel Toader a publicat, pe pagina sa de Facebook,…