- Intalnirea dintre reprezentanții statelor Uniunii Europene și liderii țarilor din Balcanii de Vest a provocat deja serioase nemulțumiri. Spania a anunțat, acum doua saptamani, ca refuza sa participe la o asemenea intrunire la care va fi prezent și Kosovo, iar aceasta decizia ar putea fi luata drept…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Consiliul European de primavara Presedintele României, Klaus Iohannis. Afacerile economice la nivel european, Brexitul si pregatirea summitului din mai privind Balcanii de Vest sunt câteva dintre temele care vor fi abordate la Consiliul…

- Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu considera ca guvernarea în Moldova de dupa alegerile parlamentare trebuie sa fie în mâinile unei coaliții pro-europene, chiar daca aceasta este formata în jurul PDM și a lui Vlad Plahotniuc. Declarația a fost facuta într-un…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE.O declaratie pe acest subiect a…

- O declaratie pe acest subiect a fost facuta vineri in fata presei de purtatorul de cuvant al guvernului de la Madrid, Mendez de Vigo, dupa ce a fost intrebat daca tema acestui summit se afla pe agenda intalnirii aflata in desfasurare in acel moment intre Mariano Rajoy si presedintele Consiliului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a spus presedintele Klaus Iohannis, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb. „Am discutat, desigur, si despre Kosovo. Kosovo este o tema care este complicata.…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Romania sustine ideea unui sistem comercial multilateral, dar bazat pe reguli si combinat cu standardele inalte promovate de Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), transmis in contextul participarii ministrului de resort,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Bulgarii vor ruperea de Sofia din cauza coruptiei din tara vecina si a lipsei de locuri de munca. In opinia lor, situatia din Romania e mai buna. In urma votului s-ar obtine independenta fata de Bulgaria dupa care Romania va fi intrebata daca doreste unirea, a declarat pentru publicatia Novinite…