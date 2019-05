Patru foste tari comuniste in prezent membre ale Uniunii Europene (UE) il vor propune pe vicepresedintele Comisiei Europene aflat la sfarsit de mandat Maros Sefcovic drept candidat la functia de presedinte al executivului european, informeaza marti cotidianul ceh Hospodarske Noviny, potrivit Reuters. Citand surse cehe si europene, cotidianul informeaza ca Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Polonia - cunoscute drept Grupul celor patru de la Visegrad - l-ar putea propune de asemenea pe Sefcovic, diplomat de cariera, pentru functia de sef al diplomatiei UE, in cazul in care acesta nu-si va putea…