Un program care se instaleaza ușor pe un calculator și care poate sa citeasca orice radiografie și sa puna un diagnostic, cu o precizie de aproape 100%. Aceasta este proiectul cu care cei 4 studenți din Timișoara au caștigat nu doar aprecierea specialiștilor din IT ci și premiul de 3 mii de dolari. "Primește niște radiografii clasice, normale, le analizeaza și spune daca este ceva, daca exista vreo anomalie in ele și daca exista, incearca sa zica exact ce este un adaos pe langa medicii radiologi softul nostru ii va ajuta sa se concentreze pe zonele importante din radiografie.

Patru studenți de la Universitatea Politehnica din Timișoara au caștigat una dintre cele mai mari competiții de idei organizate de Microsoft. Au dezvoltat Xvision, un soft pentru diagnosticare automata pe baza unei radiografii. Cu proiectul lor au caștigat 3.000 de dolari și sprijin din partea specialiștilor…

