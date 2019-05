Stiri pe aceeasi tema

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…

- Autoritatile din judetul Botosani au decis, joi seara, evacuarea a peste 1.300 de oi din patru stane amenajate in lunca Prutului, din cauza depasirii semnificative a cotelor de inundatii pe raul Prut, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Evacuarea…

- Oficiali ai forțelor de securitate din Sri Lanka au avertizat ca militanții islamiști care s-au aflat in spatele atacurilor cu bomba din duminica Paștelui catolic ar pune la cale noi atentate, utilizand o camioneta și oameni purtand uniforme militare, relateaza ...

- Autoritatile din provincia Khuzestan, din sud-vestul Iranului, au ordonat miercuri evacuarea a peste 60.000 de persoane din orasul Ahvaz, amenintat de inundatii, a informat presa iraniana, citata de AFP, potrivit agerpres.ro.Guvernatorul general al provinciei, Gholamreza Shariati, a declarat…

- Riscul de inundatii a determinat guvernul iranian sa dispuna marti evacuarea a 70 de sate din provincia sud-vestica bogata in petrol Khuzestan, informeaza agentia oficiala de stiri IRNA din Iran, citata de Reuters. Satele vizate se afla in apropierea raurilor Dez si Karkheh, a precizat guvernatorul…

- Pompierii intervin, marti seara, la un bloc din municipiul Brasov unde se inregistreaza acumulare de gaze. Locatarii din 63 de apartamente au fost evacuati.Citeste si Judecatorii explica de ce i-au caștig de cauza lui Liviu Dragnea in cazul completurilor de 5 - ICCJ facut exces de putere…

- Pompierii ieseni au fost solicitati sa intervina, astazi dupa-amiaza, la un camin de nefamilisti din cartierul Nicolina, unde intr-o locuinta a avut loc o explozie urmata de incendiu, o persoana fiind transportata la spital, iar alte 20 evacuate din cauza fumului. Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant…

- Sute de locuitori din California au primit miercuri ordine de evacuare din locuinte dupa ce cantitatile importante de precipitatii, aduse de o puternica furtuna din Pacific, au crescut riscul alunecarilor de teren in regiunile afectate de recentele incendii de vegetatie, potrivit Reuters. In unele regiuni,…