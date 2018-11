Patru spitalizați în urma unui accident cu trei maşini pe podul Bucium Un accident care a implicat trei masini, in care se aflau zece persoane, a avut loc ieri dupa-amiaza, pe podul Bucium. Cele trei autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului, patru persoane au avut nevoie de transport la spital si ingrijire medicala. La fata locului au fos trimise o ambulanta cu medic, una cu asistent si un echipaj de prim ajutor. O fata in varsta de 26 de ani a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

