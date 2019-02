Patru soldați libieni au murit n luptele din sudul țării Cel puțin patru soldați libieni au fost uciși vineri, când forțele loiale lui Khalifa Haftar s-au confruntat cu un grup armat local, în încercarea de a se extinde spre sud, au spus oficialii militari, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un numar total de 14 morți, relateaza Reuters.

Libia s-a aflat într-o stare de turbulența de la rasturnarea sprijinita de NATO a lui Muammar Gaddafi în 2011, cu administrații paralele și grupuri armate care își împart națiunea în fâșii de control.



Confruntarile de vineri au…

Sursa articol: hotnews.ro

