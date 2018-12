Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza a publicat studiul de fundamentare pentru viitoarea autostrada Targu Neamt – Iasi, proiect ce va fi realizat prin parteneriat public-privat, solutia aleasa de guvernul Dancila.

- Este unul dintre proiectele guvernului Dancila proiectate pentru a fi realizate prin PPP, in loc de construirea cu ajutorul fondurile europene gratuite. Comisarul european Corina Crețu a criticat in repetate randuri guvernul Dancila pentru ca ignora fondurile UE și nu trimite proiecte mari de infrastructura…

- Comisia Nationala de Prognoza a publicat pe site-ul oficial Studiul de fundamentare pentru autostrada Targu Neamt – Iasi, ce ar urma sa fie realizata printr-un parteneriat public – privat (PPP). Potrivit documentului consultat de G4Media,...

- Pe raza judetului ar urma sa fie construiti 68 km de drum in profil de autostrada. Informatia apare in studiul de fundamentare publicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) cu referire la autostrada Iasi - Tg. Neamt. Studiul se afla in consultare publica timp de 10 zile si, ulterior,…

- Comisarul european Corina Crețu spune ca suma de 150 de milioane de euro alocata din bani europeni pentru cele trei spitale regionale – la Craiova, Iași și Cluj – a rezultat exclusiv din propunerea inaintata de Romania și ca aceasta suma poate fi majorata. Darius Valcov, consilierul premierului Dancila,…

- Comisarul european Corina Cretu a continuat, vineri, criticile la adresa Guvernului, dupa ce, recent, le reprosa oficialilor de la Bucuresti ca nu doresc sa cheltuie banii europeni. Ea dadea exemplul autostrazii Targu Mureș – Iași , unde Guvernul de la București a decis recent ca tronsonul Targu Neamț…