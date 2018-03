Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. El a precizat ca a fost tot timpul in sala și ca el a venit la Congres pentru cei 4.000 de delegați ai partidului. “Nu am vazut protestele, nici…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- Primarul Sectorului 5 Daniel Florea, candidat la o functie de vicepresedinte in PSD, retras ulterior din cursa, s-a urcat pe scena la Congresul de la Sala Palatului pentru a-i multimi lui Liviu Dragnea pentru ca i-a oferit onoarea de a conduce organizatia PSD Sector 5."Este o onoare sa vorbesc…

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal. In context, el a dat exemplul Germaniei, ''unde e democratie'',…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal, noteaza Agerpres. In context, el a dat exemplul Germaniei, "unde e democratie",…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal.In context, el a dat exemplul Germaniei, ''unde e democratie'', dar…

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a ajuns, sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput, informeaza Agerpres.ro. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- Protestatarii “Rezist”, aflați vis-a-vis de Sala Palatului unde se desfasoara Congresul PSD, au intrat in conflict cu jandarmii. Trei protestatari au fost ridicati de fortele de ordine, motivul fiind tulburarea ordinii si linistii publice, potrivit .realitatea.net Circa 30 de protestatari ...

- Congresul PSD. Primele incidente. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD. Trei protestatari au…

- Trei protestatari au fost ridicati sambata de fortele de ordine, in timp ce manifestau in fata Salii Palatului, unde se desfasoara congresul Partidului Social Democrat, informeaza Agerpres.ro. Una dintre cele trei persoane scanda la portavoce lozinci anti PSD. Aproximativ 80 de protestatari, unii infasurati…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- Atmosfera agitata in jurul Salii Palatului unde urmeaza sa inceapa Congresul extraordinar al PSD. Intreaga zona a fost inconjurata de echipe ale Jandarmeriei și Poliției pregatite in orice moment sa intervina. Peste drum de Sala Palatului, un grup de prtestatari scandeaza: ”Comuniștii!”, ”Nu scapați!”.…

- Social-democratii se reunesc sambata in Congres extraordinar la Sala Palatului, prilej cu care 24 de candidati vor cere votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar...

- 140 de social democrați buzoieni au plecat in aceasta dimineața catre Capitala. Aceștia au fost mandatați la conferința extraordinara de saptamana trecuta de la Buzau pentru a participa la Cogresul PSD de astazi, care va avea loc la Sala Palatului de la București, de la ora 11:00. PSD Buzau a desemnat…

- Social-democratii isi aleg sambata noua conducere. Aproape 4.000 de delegati sunt asteptati la congresul care va incepe la ora 11.00, la Sala Palatului. Participantii trebuie sa aprobe modificarea Statutului PSD, astfel incat in BPN sa fie 16 vicepresedinti, cate doi - un barbat si o femeie - pe…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Un protest este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD. Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social-democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite ale PSD din programul…

- Mai sunt doar cateva ore pana la Congresul celor de la PSD si evenimentul de la Sala Palatului se anunta a fi unul cu scantei. Pe langa scandalul din interiorul partidului, se pare ca vor fi si 'invitati' surpriza. Protestatarii din Piata Victoriei si-au anuntat prezenta, dar si o vedeta Pro TV.Citește…

- Florin Iordache a declarat, prin telefon, chiar la Realitatea TV, ca jurnaliștii postului de televiziune nu au acces la Congresul PSD din cauza spațiului limitat destinat presei, la Sala Palatului.Citește și: Florin Iordache le raspunde DUR lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu: 'Daca…

- O delegație a PSD Lugoj va participa la Congresul extraordinar al PSD, care va avea loc in 10 martie, la București. Delegația social-democraților lugojeni va fi formata din zece persoane și va fi condusa de Francisc Boldea, președintele PSD Lugoj, și de secretarul organizației, Iosif Craciunescu.…

- Astazi, intr-o sedinta de Guvern, au fost luate masuri pentru participarea Romaniei la Festivalul EUROPALIA 2019, desfasurarea Sezonului Cultural Romania-Franta 2018-2019 si asigurarea fondurilor pentru consolidarea si modernizarea Salii Palatului in vederea Festivalului „George Enescu“.

- Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului au informat juralistii Realitatea TV, miercuri seara, ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfașoara intalnirea social-democraților. Motivul? Spațiul este prea mic pentru a putea permite și…

- Realizatorul Realitatea TV a precizat ca postul nostru va organiza un studio în fata Salii Palatului, sâmbata, de la ora 11, la Congresul PSD. Acest anunt a venit dupa ce Realitatea TV a fost interzisa la Congresul PSD.

- Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului ne-au informat în urma cu puțin timp ca postul nostru nu are acces în interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfașoara întâlnirea social-democraților.

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita. "Probabil…

- "Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si ma bucur enorm de libertatea mea. Exista putere si fara functii si exista functii fara putere. Pot sa spun altceva - sunt extrem de bucuros ca impreuna cu colegul meu Dan Nica contribuim la un capitol extrem de semnificativ pentru momentul…

- O parte din filialele județene ale PSD au anunțat, marți, candidații pe care ii susțin in alegerile din Congresul extraordinar din 10 martie pentru o funcție de vicepreședinte național al partidului. Lista finala a candidaților va fi stabilita, vineri, intr-o ședința largita a partidului care precede…

- Social democrații suceveni il vor susține pe Liviu Dragnea la funcția de președinte al PSD la Congresul Extraordinar al partidului care va avea loc in data de 10 martie la Sala Palatului din București. Acest lucru a fost intarit printr-o rezoluție adoptata in unanimitate de Conferința Extraordinara…

- Cele 24 de echipe participante la Euro-2020 vor imparti 371 de milioane de euro Cele 24 de echipe participante la Euro-2020 vor imparti 371 de milioane de euro, adica o crestere de 23% in raport cu Euro 2016, a anuntat UEFA dupa Congresul de la Bratislava. Fiecare echipa calificata la turneul final,…

- Congresul extraordinar al PSD va fi organizat pe 10 martie, la Sala Palatului din Bucuresti, a anuntat miercuri Paul Stanescu, vicepresedinte al partidului. Acum o saptamana, liderii PSD avansau doua posibile date pentru congres, 10 sau 17 martie.

- Verificari interne la Jandarmeria Capitalei Au loc verificari interne la Jandarmeria Capitalei, dupa incidentul de la protestul de sâmbata seara, din Bucuresti. Ancheta are la baza imagini ajunse pe internet, în care unul din jandarmii aflati în dispozitivul de ordine…

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Spectacol urias in memoria cantaretei a carei moarte a ridicat suspiciuni. Iata cand va avea loc si ce artisti si-au anuntat participarea! La 7 ani si jumatate de cand Madalina Manole a murit va fi organizat cel mai mare spectacol inchinat memoriei ei! Spectacolul va avea loc peste aproape doua luni,…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite…

- Violonistul David Garrett va sustine al doilea concert la Bucuresti, anul viitor, pe 9 iunie, dupa ce biletele pentru primul sau show de la Sala Palatului, de pe 8 iunie, au fost cumparate aproape in totalitate. Biletele pentru spectacolul din 9 iunie au fost puse luni in vanzare.…