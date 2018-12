Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi ca a depus o plangere, impreuna cu alti cinci politicieni pro-independenta in asteptarea procesului, la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului impotriva 'suspendarii' drepturilor lor politice de catre autoritatile spaniole, relateaza AFP.…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont le-a cerut celor patru militanti pro-independenta in asteptarea verdictului lor sa puna capat grevei foamei inceputa in urma cu trei saptamani, intr-o scrisoare difuzata miercuri, relateaza AFP. Fostul consilier al lui Puigdemont (2016-2017), Jordi…

- Un lider separatist catalan, care a intrat in greva foamei in urma cu doua saptamani, a fost admis vineri la infirmeria inchisorii Lledoners, in nord-estul Spaniei, unde este in asteptarea procesului sau, a facut cunoscut medicul acestuia, relateaza AFP, titrat de Agerpres. “Desi se afla in stare stabila,…

- Un lider separatist catalan, care a intrat in greva foamei in urma cu doua saptamani, a fost admis vineri la infirmeria inchisorii Lledoners, in nord-estul Spaniei, unde este in asteptarea procesului sau, a facut cunoscut medicul acestuia, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Desi se afla in…

- Regele Spaniei Felipe al VI-lea a indemnat joi, cu ocazia marcarii a 40 de ani de la adoptarea Constitutiei, la apararea ”spiritului de integrare” al acestui text fondator ce garanteaza ”unitatea” tarii, care se confrunta cu provocarea separatista in Catalonia, relateaza AFP. Constitutia spaniola…

- Doi lideri separatisti catalani aflati in inchisoare la Barcelona in asteptarea unui proces pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie 2017, au intrat in greva foamei sambata, a anuntat avocatul lor. Jordi Sanchez, fost presedinte al unei influente asociatii…

- Parchetul spaniol a cerut vineri pedepse intre sapte si 25 de ani de inchisoare impotriva a 12 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie anul trecut, informeaza AFP. Cea mai drastica pedeapsa, de 25 de ani, a fost ceruta pentru rebeliune si deturnare de…

- Tribunalul Suprem spaniol a anuntat joi trimiterea in judecata a 18 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune din octombrie 2017, dupa finalizarea anchetei Parchetului in acest caz, transmite AFP. Deschiderea procesului lor este asteptata pentru inceputul anului 2019. Noua…