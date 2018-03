Stiri pe aceeasi tema

- O romanca este prima femeie inscrisa vreodata in cursa arctica, iar un sportiv din Aiud va fi primul concurent cu dizabilitati. Ia startul si Tibi Useriu, primul atlet din lume care a castigat de doua ori la rand Ultramaratonul.

- Scene reprobabile au putut fi vazute joi la amiaza in parcarea de la Botoșani Shopping Center și, ca mai de fiecare data acnd se intampla astfel de lucruri pe la noi, nimeni nu a intervenit.

- O femeie de aproximativ 40 de ani a murit, joi seara, iar mama ei este in stare critica, intoxicata cu fum, dupa ce apartamentul in care cele doua traiau, in localitatea Sarata Monteoru, judetul Buzau, a fost cuprins de un incendiu de proportii, informeaza Romania TV. Potrivit purtatorului de cuvant…

- O persoana cu dizabilitați a fost amendata pentru ca a parcat in locul special destinat, in fața unei primarii din vestul țarii. Asta dupa ce edilul orașului respective i-a certat pe polițiștii locali ca nu dau suficiente amenzi. Prin urmare, oamneii legii s-au pus pe aplicat sancțiuni, cu greșeli de…

- Un incendiu a izbucnit aseara la etajul șase al unui complex de birouri din sectorul Rașcani al Capitalei. Suprafata a fost distrusa partial, iar o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a intoxicat cu fum. "Persoana respectiva a fost evacuata de catre pompieri.

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…

- O femeie a fost ranita, in cursul serii de astazi, 10 februarie 2018, intr-un accident rutier produs pe DN 75, sectorul de drum dintre Baia de Arieș și Muncel. Potrivit IPJ Alba, aceasta a fost acroșata de un autoturism, in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Șoferul a fost testat cu etilotestul,…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Avand in vedere sesizarea transmisa prin e mail catre DGPL de catre un cetatean in data de 22.01.2018, prin care era semnalat faptul ca in municipiul Constanta, zona Inel 2 a fost amplasat un pilon care blocheaza accesul pe un loc de parcare marcat corespunzator si destinat persoanelor cu dizabilitati…

- Sultan Kosen, barbatul care detine recordul pentru cea mai inalta persoana din lume, potrivit Cartii Recordurilor, si Jyoti Amge, cea mai mica persoana, s-au intilnit in Egipt, ocazie cu care au participat la o sedinta foto incredibila! Recordul lui Kosen a fost inregistrat la 2.465 m in țara sa de…

- Nu mai putin de 61 de sportivi romani participa la Campionatele Mondiale de Winter Triathlon, care au debutat vineri la Cheile Gradistei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Reprezentantii tarii noastre, care sunt aproape o treime din numarul total de participanti, vor lua startul…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- O femeie a fost ranita usor, vineri dupa-amiaza, în urma exploziei la centrala termica pe gaze a unei pensiuni din Gura Diham, la Busteni, iar alte 10 persoane au fost evacuate, informeaza reprezentantii ISU Prahova. Explozia survenita la capacul centralei pe gaze nu a fost urmata de un incendiu,…

- Revoliția fiscala | Cum arata formularul 600 pe care trebuie sa-l depuna sute de mii de romani la ANAF Formularul 600 trebuie depus doar de con­tribuabilii care obtin venituri extrasalariale din surse precum: activitati inde­pendente, chi­rii, investitii, activitati agricole in cuan­tum cel putin egal…

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.

- Levente Polgar este din Aiud si are 37 de ani. La varsta de 6 ani, a avut un accident de tren in urma caruia si-a pierdut mana dreapta. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanta si a participat la numeroase competitii. Prin ambitie si perseverenta, Levente Polgar a ajuns sa fie…

- Accident grav, in aceasta seara, pe DN2 E85, la Cioranca. O femeie a fost acrosata de un autovehicul, in timp ce se afla pe marginea soselei. Persoana accidentata a fost preluata de ambulanta, dupa ce a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Polițiștii bucureșteni au prins-o pe suspecta care a amenințat o femeie la stația de metrou Unirii 2. Agresoarea a fost gasita in zona stației de metrou Pipera, la suprafața. Aceasta are 57 de ani și este din București, a anunțat purtatorul de cuvant al Poliției Capitalei, Diana Sarca. Persoana cautata…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, a precizat ca femeia care a terorizat o alta femeie la metrou Unirii 1 a fost prinsa la ora 10.55, in zona statiei de metrou Pipera, ea fiind depistata in baza descrierii privind vestimentatia. Femeia are 57 de ani si este audiata in prezent…

- Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou, facand investigatii pentru a stabili circumstantele. Sesizarea vine dupa ce o alta persoana a reclamat ca in jurul orei 10.00 a fost amenintata de o femeie, la statia de metrou Unirii 2. "A fost primit un e-mail…

- UPDATE 12.50 Femeia suspecata in cazul amenintarilor de la metrou de vineri a fost prinsa, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei Diana Sarca. Suspecta a fost depistata in jurul orei 10.55, in zona statiei de metrou Pipera, la suprafata. UPDATE 11.31: O persoana suspectata…

- UPDATE: Suspecta in cazul amenințarii de la metrou a fost prinsa de polițiști și dusa la audieri. Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Incidentul a avut loc in…

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis sa participe la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoana cu dizabilitati care a fost acceptata de...

- Politistii din cadrul Biroului Ordine Publica Campulung au depistat-o pe U.M., de 44 de ani, din Campulung care comercializase 46 de pomi de Craciun avand avizul de insoțire primar completat necorespunzator. Persoana a fost sancționata contravențional conform Legii 171/2010 cu amenda in valoare de 5000…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a sustras portmoneul unei tinere, in timp ce se afla intr-o gradinița din municipiu. Politistii din Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 36 de ani, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Aceasta ar fi profitat…

- Politistii din Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 36 de ani, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Aceasta ar fi profitat de neatentia unei tinere si i-ar fi furat portmoneul. La data de 12 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia…

- O echipa formata din patru romani vor lua startul la una dintre cele mai dificile competiții din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge. Cei patru care formeaza echipa Atlantic4 sunt Vasile Oșean, 38 de ani, Andrei Roșu, 42 de ani, Ionuț Olteanu, 23 de ani, și Marius Alexe, 41 de ani. Competitia…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața. Polițiștii cred ca aceasta a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa opreasca, scrie…

- Tanara in varsta de 25 de ani, care a fost gasita moarta la statia de metrou Dristor 1, ar fi fost impinsa de catre o femeie in varsta de aproximatv 45 de ani, atacatoarea fiind cautata la aceasta ora de catre politisti, anunta Politia Capitalei.

- Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis sa participe la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competiție din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoana cu dizabilitați care a fost acceptata de organizatori in aceasta cursa, a carei prima ediție s-a desfașurat in 2007. Sursa…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va organiza luni o dezbatere publica referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Una dintre masurile propuse se refera la marirea amenzii pentru persoana care refuza sa se legitimeze…

- Dupa celebrul Tibi Useriu, sportivul care a caștigat de doua ori Ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord, un alt roman duce tricolorul la aceasta competiție - una dintre cele mai dure din lume. La 37 de ani, Levente Polgar devine primul alergator cu dizabilitati admis in cursa.

- Polițiștii clujeni au reținut doi barbați acuzați de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și amenințare.”La data de 07.12.2017, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul penal și a probatoriului…

- Polițiștii valceni au oprit, in noaptea de ieri, 6 decembrie, in trafic mai multe mașini, intr-unul din autoturisme, fiind identificata o arma de vanatoare, deținuta ilegal. Persoana banuita a fost reținuta. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat in trafic, ...