- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, la solicitarea Mediafax, ca patru romani au decedat in urma unui accident rutier produs duminica dimineata in apropierea localitatii Cesena din Italia. „Consulatul General al Romaniei la Bologna urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier…

- Conform https: www.rotalianul.com italia patru romani morti intr un accident rutier cel mai tanar avea doar 14 anipatru tineri de origine romana, de 14, 17, 19 si 35 de ani, au murit astazi intr un tragic accident rutier la Santrsquo;Andrea, in provincia Forligrave; Cesena.Masina Seat Leon in care se…

- O tanara insarcinata a ramas fara o mana in urma unui cumplit accident rutier produs pe raza localitatii Pestis din Bihor. Nenorocirea s-a produs vineri, in jurul orei 11.40, in zona localitatii Pestis din Bihor, acolo unde tanara, aflata la volanul unui autoturism marca Renault, a pierdut controlul…

- Giuseppina Robucci, cea mai batrana femeie din Europa, a murit la varsta de 116 ani și 90 de zile. Aeasta avea o familie numeroasa cinci copii, noua nepoti si 16 stranepoti. Femeia s-a nascut pe 20 martie 1903 intr-un orasel din centrul Italiei si, timp de zeci de ani, a fost proprietara unei cafenele.…

- O romanca de doar 23 de ani a murit intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 Milano-Napoli din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Femeia era condusa spre aeroportul din Bologna, de unde urma sa plece intr-o vacanta in Londra. Trei femei, toate din Sassuolo, au murit in tragicul accident produs…

- Trei persoane au murit si alte patru au fost grav ranite intr-un accident rutier cumplit. Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante…

- ​Razvan Marin (21 de ani) ar putea fi marea absenta a României U21 la Campionatul European de peste câteva saptamâni. Ajax nu l-ar lasa sa participe, dupa cum afirma Adrian Boingiu, secundul lui Mirel Radoi, informeaza Mediafax.Stafful a purtat discutii cu olandezii, dar se pare…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea pe DJ 226, intre localitatile Navodari si Sacele, a parasit carosabilul si a intrat in mai multi copaci.