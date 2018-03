​Patru recomandari (sau 4 lectii, sau 4 avertismente, depinde cum le citesti) pentru o mai buna relatie intre banci si clienti, via Florin Georgescu, omul numarul doi din BNR

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a impartit noul plafon celor 15 banci finantatoare, putin peste 500 milioane de lei revenind uneia dintre cele mai mari banci care activeaza pe piata.

- Ducfarm, brandul sub care functioneaza 19 farmacii in zona Ardealului, o afacere de fa­milie infiintata in urma cu 13 ani, a in­che­iat anul 2017 cu afaceri de peste 160 mil. lei, un avans de 28% fata de anul ante­rior, potrivit lui Radu Oprean, unul dintre actionari. Pentru anul acesta,…

- ♦ Luna februrie a readus cu picioarele pe pamant comunitatea investitionala globala, obisnuita de mai bine de un an cu aprecieri accelerate, pe fondul unei economii mondiale ce parea a nu mai fi hartuita de vesti proaste sau schimbari bruste de paradigma politica in tari-cheie. …

- Compania RCS&RDS, detinuta de miliardarul ora­dean Zoltan Teszari, a pierdut pentru prima oara in T4/2017 cli­enti pe segmentul de telefonie mo­bila, dupa o perioada ne­intre­rupta de cativa ani de cres­tere exploziva pe acest seg­ment, conform datelor dintr-o prezentare pentru investitori.…

- Compania de audit si consultanta EY a fost implicata in 16 tranzactii finalizate si anuntate anul trecut, cu o valoare cumulata de peste 400 mil. euro, potrivit estimarilor ZF pe baza datelor publice sau a celor din piata. Valorile tranzactiilor au variat pu­ternic, pornind de la cateva…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- „In ultimii 3 - 4 ani am auzit romana din ce in ce mai des pe strada, iar in orice companie din Bruxelles cu care am avut de-a face exista cate cel putin un angajat roman.” Aproape unu din zece locuitori straini ai Bruxelles-ului este roman, arata datele publicate in aceasta saptamana…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, spune ca are o relatie corecta cu primarul liberal Marcel Romanescu, in ciuda zvonurilor ca cei doi s-ar sapa reciproc. „Avem o relatie corecta, normala, suntem prieteni. Se aud multe, dar nici n...

- ♦ Investitorii straini se plang ca statul a avut in 2017 cele mai mici cheltuieli de investitii din ultimii 12 ani ♦ Dar nici ei nu s-au grabit sa bage bani in economia Romaniei. Anul 2018 trebuie sa fie un an al reluarii investitiilor – sustin in cor economistii. Insa este un mare semn…

- Aquaparkul Nymphaea s-a dovedit o gaina cu oua de aur inca din primul an de funcționare. Pe langa ca, in plin sezon estival, accesul s-a facut, de multe ori, pe baza de… stat la coada, obiectivul a adus administratorului incasari de 3 milioane de euro, din care 1 milion a ramas la ADP…

- Reducerea posturilor a fost un rezultat al regandirii proceselor de business. Telekom Romania, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de comunicatii, cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, a ajuns in prezent la un raport mediu de 12 oameni in subordinea directa…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018.

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, si-a publicat bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018 din care a dezvaluit si cateva informatii cu privire la rezultatele financiare preliminare obtinute pentru 2017. Compania arata ca a realizat…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018 LIVE VIDEO: Astazi, in Gala "Bravo, ai stil!": Concurentele fac show INCENDIAR mai ceva ca la "Moulin Rouge". E RAZBOI intre castigatoarele de la "Bravo, ai stil!" "Problema nu e ca esti nebuna, ci ca esti o nebuna mincinoasa! De circul tau de 3 lei si doua cratime puse…

- Fed Cup. Pulsul romancelor inainte de meciul cu Canada VIDEO Echipa de Fed Cup a Romaniei a sustinut o conferinta de presa inainte de meciul cu Canada de la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Jucatoarele Irina Begu, Sorana Carstea, Ana Bogdan, Raluca Olaru si capitanul nejucator Florin Segarceanu sunt…

- Managerii romani se plang „prea mult“ de schimbarile legisla­ti­ve si fiscale, birocratia sau in­frastructura din Romania in loc sa se uite la opor­tu­ni­ta­ti­le „ex­ce­lente“ de business si pierd din vedere cat de greu este sa intri pe pietele „ase­za­te“ din Vest unde si taxele sunt mult mai…

- „Judetele cu potential sunt si cele care au o dotare a capitalului uman adecvat. Capitalul si investitiile private se duc acolo unde conditiile de evolutie economica sunt sustinute de infrastuctura materiala si mai ales umana.“ Salariul mediu net in cele mai puternice zece judete din Romania,…

- Antonia a vorbit despre infidelitate și despre increderea in partener. Artista a recunoscut ca nu l-ar ierta niciodata pe Alex Velea daca ar inșela-o. Antonia și Alex Velea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna doi copii și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. „Ma simt…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi, indiferent de…

- Peste 10.000 de romani au urmarit filmul ungar 'Banditul Whisky', inspirat din povestea unui celebru spargator de banci originar din Romania, Ambrus Attila, care a jefuit 30 de banci in Ungaria si a ispasit 12 ani de inchisoare, a declarat marti, pentru AGERPRES, Venczel Endre, distribuitorul…

- Attila Ambras este cel mai cunoscut spargator de banci din Ungaria. Nascut in Romania, la Miercurea Ciuc, la 20 de ani pleca dincolo de granița, iar aproximativ 20 de ani mai tarziu era eliberat din inchisoare, dupa ce fusese condamnat la 17 ani de carcera dupa jefuirea a nu mai puțin de 30 de banci…

- Ministerul Finantelor Publice a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat…

- Ministerul Finantelor Publice nu are in vedere contractarea vreunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat in spatiul public, precizeaza joi institutia.…

- INP a instalat panouri informative la mai multe banci de odihna din capitala, care conțin recomandari utile pentru pietoni, noteaza NOI.md. Acestea au drept scop de a-i informa pe pietoni despre comportamentul in trafic și prevenirea accidentelor cu implicarea acestora. Inspectoratul Național de Patrulare…

- Fracțiunile parlamentare au inaintat 170 de inițiative legislative, pe parcursul anului 2017, conform bilanțului statistic, comunica NOI.md. Fracțiunea parlamentara a PD este autoarea celor mai multe inițiative legislative – 79 la numar. Aceasta este urmata de fracțiunea PSRM, care a inaintat 44 de…

- Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona pentru gigantul din sectorul bauturilor racoritoare, spune ca increderea consumatorilor a revenit in Europa, inclusiv in Romania, tara care are pentru businessul pe care…

- Fotbaliștii Universitații Cluj, la primul antrenament din 2018 Fotbaliștii de la ”U” Cluj au susținut luni dimineața, in Parcul Sportiv “Iuliu Hațieganu”, prima ședința de pregatire din 2018. Antrenorul Adrian Falub a avut la dispoziție 25 de jucatori, singura noutate fiind Cristian Ene, un atacant…

- Revenirea la Viitorul a lui Ianis a fost cea mai arzatoare dorinta a lui Gica Hagi in aceasta iarna, odata cu deschiderea perioadei de transferuri. “Regele” si-a recuperate baiatul uitat la Fiorentina Primavera, aceasta fiind o mutare salutata de Mihai Teja intr-o interventie la ProSport LIVE.…

- Politistii buzoieni recomanda celor care pornesc la drum in acest sfarsit de saptamana sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.

Pentru 2018, Kiki&Iri si-a propus o crestere de 25% a cifrei de afaceri. Compania Kiki&Iri din Timisoara, cu activitate in comercializarea materialelor de constructii, si-a majorat cifra de afaceri cu 10% in 2017, ajungand la 6,5 milioane de euro.

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, incurajeaza autoritatile locale sa foloseasca noile oportunitati legislative create si sa finanteze activitatile de tineret, contribuind astfel la dezvoltarea unor comunitati durabile. "2.795 de informari trimise catre…

- In cadrul emisiunii, premierul Romaniei a spus ca s-a saturat, declarand ca nu a "taiat porci cu nimeni, nu am carat sticle de vin". A fost intrebat daca a avut o relație speciala cu Maior și Coldea. "Au fost profesori. O relație speciala, nu. Depinde ce ințelegi prin speciala. Au fost cei…

- Unul dintre efectele negative pe care transferul contri­butiilor de la angajator la angajat l-ar putea avea asupra veniturilor angajatilor ar putea fi scaderea primelor pe care angajatii de primesc cu ocazia sarbatorilor de Paste sau de Craciun. De regula, aceste prime au o valoare fixa, se acorda…

- ♦ Sectorul de servicii medicale private se va mentine efervescent prin investitiile anuntate de jucatorii privati in extindere organica sau prin achizitii, in timp ce sectorul public se va confrunta cu vechile provocari - lipsa de medicamente, dar si deficitul de personal medical si de echipamente pentru…

- Deputatul Liviu Plesoianu a anuntat pe contul personal de socializare ca nu vrea sa faca niciun compromis si, in acest context, si-a retras semnatura de pe doua proiecte legislative pregatite de colegii sai. Face un apel totodata la ceilalti care au semnat cerandu-le: sa citeasca forma in care a fost…

- Un nou eveniment inedit și-a facut anul acesta loc in programul concursurilor organizate de complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș. Motocicliștii din intreaga țara se pot inscrie la concursul „White Enduro”, singurul concurs de enduro pe zapada din Romania. Pe langa ineditul concursului,…

- Producatorul de componente auto Schaeffler, care are peste 4.300 de angajati pe plan local, nu va majora salariile brute ale angajatilor ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat de la 1 ianuarie 2018. Oficialii companiei au spus insa ca vor lua masuri…

- A pasi noaptea intr-o gradina luminata de copaci si de iarba poate fi considerata o imagine de vis, insa nu acesta este motivul pentru care inginerii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au conceput o planta luminiscenta.

- E-Distributie Banat, una dintre companiile de distributie de energie electrica din grupul italian Enel, a investit anul acesta 20,7 milioane de lei in modernizarea retelelor si a echipamentelor. „Astfel, in 2017, compania de distributie a desfasurat lucrari de modernizare a doua…

- Inspectorii ITM au continuat seria controalelor la firmele din județul Alba. In perioada 11-15 decembrie a fost aplicata o singura amenda, in valoare de 1.500 de lei și mai multe avertismente. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 56 de unitați cu 983 de salariați. Au fost constatate 89…

- Compania Austral, unul dintre principalii jucatori de pe piata produselor si solutiilor pentru birou, va finaliza anul cu afaceri de 17 milioane de euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior, potrivit oficialilor companiei. Circa 35% din venituri au fost generate de comenzile online iar pentru anul…