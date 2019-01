Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in urma unei coliziuni care a avut loc, duminica seara, intre un microbuz care transporta noua persoane si un autoturism, pe strada Mihai Viteazul din Sighisoara, informeaza Agerpres."Duminica seara a avut loc o coliziune intre un microbuz de transport persoane…

- Accident rutier in aceasta dimineața, intre localitațile Julița și Nicolae Balcescu, din județul Arad. Un microbuz in care se aflau mai multe persoane a ieșit in decor pe DN7, drumul care leaga Deva de Arad. In autovehicul se aflau opt persoane, iar trei dintre acestea au necesitat ingrijiri medicale.…

- Accident grav in Vrancea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, pompierii intervin duminica dimineata pentru salvarea victimelor unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Accidentul s-a produs pe DN 2 (E85), intre localitatile Marasesti si…

- Doua persoane, printre care si un adolescent de 15 ani, au fost fost ranite sambata seara in urma unui accident produs pe centura municipiului Caracal intre un autoturism si un microbuz, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, informeaza…

Un acident grav s-a produs pe raza comunei Bolintin Deal din județul Giurgiu. O coliziune intre un autoturism și un microbuz s-a soldat cu opt raniți dintre care 6 au fost transportați la spitale din București, relateaza rtv.

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, care din fericire era gol, și un autoturism s-a produs luni dimineața in jurul orei 06.00 pe DN 1, in zona Liliești - Baicoi. Potrivit IJP Prahova, accidentul s-a produs pe fondul uneia dintr principalele cauze de producere…

- Un accident de circulatie s-a produs marti dupa-amiaza la iesire din Ramnicu Sarat spre Focsani. Un microbuz si un autoturism s-au tamponat fata-spate. In urma coliziunii, doua persoane din microbuz, soferul si un pasager, au fost ranite. De asemenea si soferul autoturismului a cerut ingrijiri medicale.

- Accident de circulatie la iesire din Rimnicu Sarat, pe sensul de mers Buzau catre Focsani, coliziune fata spate intre o autoutilitara si un autoturism. De la locul accidentului au fost preluati 3 raniti in total, cei doi soferi si un pasager. Din primele date un barbat de 32 ani care circula cu un microbuz…