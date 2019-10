Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN6 Timisoara ndash; Sannicolau Mare, la kilometrul 595, intre localitatile Sandra si Lovrin, judetul Timis, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autoturism…

- Un microbuz si trei autoturisme s-au ciocnit in lant pe DN 2 Bucuresti – Urziceni, in zona localitatii Sinesti, judetul Ialomita. Doua persoane din autoturisme au fost ranite.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfașoara ingreunat,…

- Doua persoane au murit, iar alta este ranita grav dupa ce mașina in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, sambata, pe DN 6, in localitatea Tomnatic din județul Timiș. In zona accidentului circulația este blocata, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița:…

- Cinci oameni au fost raniti, luni dimineata, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Traficul de Drumul National 11 Onesti – Bacau este intrerupt. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Traficul este oprit, vineri seara, pe DN1A, Ploiești-Brașov, in localitatea Lipanesti, județul Prahova, unde un pieton care a traversat drumul a fost accidentat de o mașina, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia…

- Trei oameni, intre care un copil, au murit si alti trei au fost raniti, duminica, in urma coliziunii dintre trei masini in localitatea Mihailesti din judetul Buzau. Initial, Politia a confirmat decesul a doua persoane si ranirea altor patru. Ulterior, Politia Buzau a anuntat ca numarul persoanelor decedate…

- Un camion incarcat cu 2,5 tone de dulceața s-a rasturnat in aceasta seara pe Drumul Național 7. Accidentul a avut loc in zona localitații Blidar, conform reprezentanților IPJ Valcea. Autoritațile s-au deplasat imediat la fața locului. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Traficul…

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, sambata dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in Hateg, judetul Hunedoara, și s-a rasturnat pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN66…