Patru raniti, doi dintre ei copii, dupa ce o masina s-a rasturnat Un accident ce a avut loc in ultima zi a acestei saptamani in judetul Neamt a trimis pe mana medicilor doi copii – in varsta de 9 si, respectiv, 14 ani, un tanar de 27 de ani si un barbat de 43 de ani, acesta din urma aflandu-se la volanul unei masini care s-a rasturnat, […] Patru raniti, doi dintre ei copii, dupa ce o masina s-a rasturnat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

