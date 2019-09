Patru rachete au fost lansate de un submarin strategic american, in largul coastelor Californiei. Rachetele pot fi echipate cu incarcatura nucleara, dar operațiunea care s-a desfașurat a fost un test, considerat un succes de autoritațile americane. Submarinul strategic USS Nebraska (SSBN-739) a efectuat in cursul acestei saptamani patru teste cu rachete balistice Trident II (D5) au anuntat Fortele navale ale SUA. Rachetele nu au avut incarcatura de razboi și au fost lansate in largul coastelor sudice al statului american California. Primele doua lansari au avut loc pe data de 4 septembrie, iar…