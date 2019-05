Situatia politica din Marea Britanie traverseaza o perioada de haos din cauza Brexit-ului, iar zilele prim-ministrului Theresa May in aceasta functie sunt numarate, insa regatul britanic si Turnul Londrei par sa fie in siguranta si la adapost de o profetie legendara, dupa nasterea a patru pui de corb in celebra fortareata londoneza, informeaza Reuters.



Legenda spune ca daca toti cei sase corbi care traiesc in Turnul Londrei vor parasi aceasta constructie veche de aproape o mie de ani, gazda bijuteriilor coroanei britanice si in prezent o populara atractie turistica, atunci castelul…