- Ieri, la Casa Fotbalului, a avut loc prima intalnire din 2019 a arbitrilor din prima divizie și conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, for din care face parte si prahoveanul Cristi Nica. Dupa consfatuirea de la sediul FRF, lotul de arbitri s-a mutat la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, acolo…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recent caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare…

- F. T. Ce scriam in ziarul de ieri? Ca in numai doua zile (7 și 8 ianuarie), pompierii prahoveni au fost solicitați sa intervina pentru a stinge flacarile care au cuprins zeci de case din județ. Din fericire, la momentul scrierii acelor randuri, fusesera constatate numai pagube materiale, nu și victime…

- Arbitra de centru “afiliata” la AJF Prahova in 2018 – damboviteanca Cristina Paraluta – nu se mai regaseste pe lista arbitrelor cu ecuson FIFA, fiind retrogradata la doar cateva luni dupa ce fusese promovata! Paraluta a “prins” lista FIFA la inceputul anului 2018, pe locurile rezervate arbitrelor, profitand,…

- Gabriel Dorobanțu s-a mutat de ani buni la Cornu, in Prahova, lasand agitația Capitalei pentru tihna de la țara și aerul curat. Acum, spune cu mana pe inima ca nu regreta deloc pasul facut. Lui Gabriel Dorobanțu i-au placut de mic copil excursiile pe Valea Prahovei. Tot timpul s-a simțit atras de aceasta…

- In intervalul 07-10 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 77 de misiuni, dintre care: 29 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie a.c., reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova au efectuat mai multe acțiuni de control la operatori economici din intreg judetul, in paralel fiind derulate și acțiuni de indrumare pe linia respectarii…

- Polițiștii prahoveni și familia unei tinere in varsta de doar 18 ani din Plopeni sunt in alerta dupa ce Georgiana, o tanara in varsta de doar 18 ani a plecat de acasa, fara sa spuna nimanui unde se duce. Potrivit IJP Prahova, persoana disparuta se numește Sava Georgiana-Larisa și are 18 de ani. Aceasta…