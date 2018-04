Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei AS Monaco, Radamel Falcao, a criticat prestatia arbitrului Clement Turpin la finala Cupei Ligii Frantei, castigata de PSG, scor 3-0.“Cred ca pentru fotbalul francez ceea ce a facut arbitrul este o rusine”, a spus Falcao la Canal +, potrivit Le Figaro. El a precizat…

- Formatia Paris Saint-Germain a castigat Cupa Ligii Frantei, invingand in finala competitiei, sambata, la Bordeaux, cu scorul de 3-0, echipa AS Monaco.Golurile au fost marcate de Cavani ‘8 (penalti), ’85 si Di Maria ’21, anunța News.ro. PSG a mai castigat Cupa Ligii de sapte ori: in…

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.

- Ligue 1 Franța, etapa 32. Etapa e incompleta. PSG și AS Monaco iși disputa asta-seara finala Cupei Ligii. Etapa n-are niciun punct de interes care sa se compare cu finala Cupei Ligii Franței, AS Monaco – PSG. Runda o deschide Marseille, care are deplasare la Dijon. Ligue 1 Franța, etapa 32. Tatarușanu…

- Brazilianul Neymar, in convalescenta in Brazilia dupa operatia suferita la piciorul drept, va reveni in 2-3 saptamani la Parisa, a anuntat vineri antrenorul Unai Emery (PSG), inainte de meciul de sambata cu Monaco din finala Cupei ligii franceze. ''Am vorbit in aceasta saptamana…

- Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez este un act terrorist, informeaza Le Figaro, potrivit Mediafax. UPDATE 15.50 Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacurile din sudul Frantei Reteaua terorista Stat Islamic…

- Paula Seling și Ovi au oferit amanunte naucitoare despre cum au fost sabotați in 2014, la finala Eurovision. Paula Seling și Ovi formeaza un cuplu pe scena de ani de zile , colaborarea lor dand mereu roade și facandu-i sa se bucure de succes la public. De altfel, paula Seling și Ovi au participat impreuna…

- Rusoaica Daria Kasatkina, care pornea ca favorita in finala de la Indian Wells cu Naomi Osaka, nu a mai reusit sa livreze jocul consistent din partidele anterioare, din cauza ca nu a reusit sa gestioneze presiunea de pe umerii sai, relateaza AFP. ''Pur si simplu ea a fost mai buna decat mine…

- NICE - PSG LIVE in Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Paris Saint Germain o intalnește in deplasare pe OGC Nice in a 30-a etapa din Ligue 1, LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe DIGI ONLINE, de la 14:00. NICE - PSG LIVE in Ligue 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. PSG…

- Ligue 1 Franța, etapa a 30-a. Nice – PSG și Marseille – Lyon, meciurile de interes. VINERI Monaco – Lille 2-1 VIDEO SAMBATA 17.00 Bordeaux – Rennes 0-2 VIDEO 21.00 Amiens – Troyes Angers – Caen Montpellier – Dijon Toulouse – Strasbourg DUMINICA 14.00 Nice – PSG 16.00 Metz – Nantes 18.00 St. Etienne…

- Cel putin opt politisti au fost raniti joi seara, la Lyon, in urma unor incidente produse inaintea meciului dintre echipa locala Olympique si formatia rusa TSKA Moscova, din cadrul mansei secunde a optimilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, informeaza AFP.Potrivit politiei…

- Formatia Olympique Marseille a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Toulouse, in etapa a 29-a a campionatului Frantei si se mentine pe locul trei in Ligue 1.Pentru echipa din Marsilia au marcat Ocampos (10) si Mitroglou (78), anunța News.ro. Golul echipei Toulouse…

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, a invins, marti seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Paris Saint-Germain, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor si s-a calificat in sferturile de finala.

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre meciul cu Dinamo de maine, care incepe la ora 17:00. Partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei este in direct la TV Digi, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.RO. "Este adevarata finala a Cupei Romaniei. Cine va caștiga maine,…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…

- The Humans au castigat finala Eurovision Romania si vor reprezenta tara noastra la Lisabona, cu piesa “Goodbye”. Formata acum in an, in februarie, trupa a fost alegerea publicului in finala din Romania a concursului Eurovision, iar single-ul “Goodbye” a cucerit audienta de la primele note. Scrisa de…

- Jukebox și Bella Santiago se numara printre cei 15 finaliști ai Selecției Naționale. Ei au fost aleși pe primul loc, cu maximum de punctaj oferit de juriul competiției. Duminica, pe 25 februarie, vor urca pe scena Eurovision Romania 2018 cu numarul 12 in concurs, in cadrul finalei ce va avea loc la Sala Polivalenta din București.…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- PSG - STRASBOURG LIVE in LIGUE 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Paris Saint Germain primește vizita celor de la Strasbourg de la ora 18:00. Meciul este LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. PSG este lider detașat in Ligue 1, cu un avans de 9 puncte fața de AS Monaco,…

- In a doua jumatate a lunii martie, la Stockholm, DreamLeague va susține finala celei de a noua ediții a competiției cu același nume. Mai exact, finala competiției se va desfașura in perioada 21-25 martie, va alinia la start opt echipe și va fi dotata cu un fond de premii de 300,000 USD, plus…

- Doi politisti au fost raniti usor intr-un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe Bulevardul 15 Noiembrie din municipiul Brasov, unde efectuau un filtru rutier. Cei doi agenți se aflau in autospeciala de poliție, care staționa pe banda nr. 1, pentru efectuarea unui filtru auto, timp…

- AS Monaco nu a fost nevoita sa depuna prea mult efort pentru a-si asigura calificarea in ultimul act al al Cupei Ligii Frantei. Radamel Falcao a fost din nou decisiv pentru monegasci, columbianul stabilind scorul final al meciului inca din prima repriza, gratie unei "duble". Formatia pregatita de Leonardo…

- Echipa AS Monaco s-a calificat in finala Cupei Ligii Frantei, unde va avea ca adversara, ca si in editia de anul trecut a competitiei, formatia Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a trofeului. Gruparea din Principat s-a impus miercuri seara pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in…

- Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a titlului, s-a calificat pentru a cincilea an consecutiv in finala Cupei Ligii franceze de fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-2, formatia Stade Rennes, intr-o partida din penultimul act al competitiei, disputata marti seara. Golurile…

- Bilantul atentatului de sambata, de la Kabul, a ajuns la 103 morti si 235 de raniti, printre victime aflandu-se numerosi politisti, a anuntat, duminica, ministrul de Interne, Wais Barmak, informeaza AFP."Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open 2018, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Meciul a fost transmis de Eurosport, care a fost lider de audiența in timpul partidei, anunța paginademedia.ro. Meciul a fost difuzat intre orele 10:30 și 13:25. Aproape 1,5 milioane de romani au urmarit…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti în atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. …

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Liderul mondial al tenisului feminin, romanca Simona Halep, a declarat, vineri, ca este relaxata si va da totul in finala de sambata a turneului Australian Open, la Melbourne, contra danezei Caroline Wozniacki. "Ma simt bine. Sunt un pic obosita din cauza numeroaselor ore petrecute pe…

- "Duelul dintre actualul numar 1 mondial si predecesoarea sa si-a respectat toate promisiunile. Dupa 2 ore si 22 de minute de lupta intensa, cu scenarii diverse si marcate de lovituri halucinante, Simona Halep a facut ca ierarhia sa se respecte si s-a impus, cu mare efort, in fata unei excelente Angelique…

- Paris Saint-Germain, detinatoarea trofeului, s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, invingand pe teren propriu, cu scorul de 4-2, formatia En Avant Guingamp, intr-o partida disputata miercuri seara. Fara starul brazilian Neymar, PSG s-a impus pe Parc des Princes…

- Paris Saint Germain s-a impus greu, la limita, scor 1-0, in partida disputata ieri seara, in deplasare, in fața lui Nantes, in etapa a 20-a din Ligue 1, dar și-a marit avantajul din clasament fața de AS Monaco, principala urmaritoare, ...

- Liga Franceza de Fotbal vrea sa rezilieze contractual cu Goal Control, compania germana care a realizat tehnologia pe linia portii (goal line technology), dupa ce s-au semnalat noi probleme, miercuri, la meciuri din Cupa Ligii Frantei, informeaza Le Figaro. Potrivit sursei citate, miercuri au fost…

- Mijlocasul Philippe Coutinho a devenit, in aceasta iarna, al doilea cel mai scump fotbalist din istorie, dupa transferul sau de la Liverpool la FC Barcelona, iar presa britanica a anuntat, miercuri, ce are de facut jucatorul pentru ca englezii sa mai primeasca 40 de milioane de euro. Chiar…

- Trei cetateni francezi, inclusiv nepotul premierului Edouard Philippe, au fost raniti prin injunghiere in statiunea israeliana Eilat, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Le Figaro.

- Partida dintre echipele AS Monaco si Olympique Lyon va fi capul de afis al fazei saisprezecimilor de finala ale Cupei Frantei la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, in timp ce Paris Saint-Germain, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Guingamp. Campioana en titre a Frantei,…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma prabusirii unei bariere de sticla la un stadion din Kuweit, dupa finala Cupei Natiunilor din Golf, castigata de Oman dupa loviturile de departajare, informeaza site-ul postului BBC News online.

- S-a rupt stadionul! 40 de oameni au fost raniți la finala Cupei Golfului. Partida Oman – Emiratele Arabe Unitea fost aproape sa devina scena unei teribile tragedii in masa. La finalul meciului, terminat la loviturile de departajare, de bucuroși ca favoriții din Oman au caștigat cu 5-4, spectatorii au…

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, scrie mediafax.ro.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

