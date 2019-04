Patru persoane şi-au pierdut viaţa în timpul unei furtuni puternice care a lovit sudul SUA Patru persoane si-au pierdut viata in timpul unei furtuni puternice care a lovit statele americane Mississippi si Alabama, au anuntat vineri autoritatile, relateaza sambata Xinhua. Un barbat in varsta de 63 de ani a murit joi la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el, a declarat o sursa oficiala pentru mass-media din Mississippi. Alte doua persoane din acelasi stat american si-au pierdut viata in timp ce se aflau la volan. In Pell City, statul Alabama, o femeie de 42 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste rulota ei. Furtuna a lovit joi mai multe state americane - Alabama, Mississippi,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

