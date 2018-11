Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, la locuintele unor doljeni, banuiti de braconaj…

- Politia spaniola a interceptat o nava inmatriculata sub pavilionul Republicii Moldova care se indrepta spre Spania cu 1,4 tone de cocaina la bord. Zece persoane, cetateni ai Turciei, Ucrainei, Georgiei si Bulgariei, care formau intreg echipajul navei, au fost retinute.

- La aceasta ora, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza 14 percheziții domiciliare, in județul Alba, municipiul…

- In perioada 11 12 octombrie, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat verificari cu privire la legalitatea modului de detinere, port si folosire a armelor de vanatoare, atat la locul de cazare a unor vanatori straini invitati in Romania pentru a participa…

- La data de 28 septembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat un barbat, de 54 ani, cetatean italian, rezident in Romania, in judetul Dolj, care se afla intr-un bar din zona centrala a municipiului Bacau. Acesta avea asupra sa un pistol letal tip revolver…

- Duminica, in jurul orei 12, politisti din cadrul Sectiei nr. 1 Ploiesti au depistat in oborul din municipiu o femeie care comercializa sapte cutii cu produse pe baza de amestec pirotehnic, categoria F1, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub…

- Politia din Rusia a retinut cel putin 839 de persoane in cadrul unor proteste la nivel national impotriva unei reforme a pensiilor propuse de Guvern, a declarat un grup independent de monitorizare rus, relateaza CNN.

- Dupa ce garnitura a trecut de stația Colțan, o pocnitura puternica s-a auzit la unul dintre geamurile unui vagon, acesta a fost fisurat și a aparut un orificiu dupa ce un proiectil a intrat in compartimentul plin cu calatori și s-a oprit in lambriurile din lemn ale vagonului. Din fericire,…